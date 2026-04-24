Giá cà phê hôm nay 25/4: Giá cà phê cùng tăng trên hai sàn quốc tế

Thứ Sáu, 21:00, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá cà phê trong nước sáng 25/4 giữ giá bán dao động từ 88.700 - 89.500 đồng/kg. Giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 tăng 103 USD/tấn, cà phê Arabica giao tháng 7/2026 cũng tăng 11,2 USD cent/lb.

Cụ thể, vào lúc 8h30 sáng 25/4 theo giờ Việt Nam, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London có giá 3.507 USD/tấn, tăng so với phiên trước đó 103 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7 có giá 300.35 USD cent/lb.

Tại thị trường nội địa, giá cà phê trong nước tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên cũng tăng 1.500 nghìn đồng. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 88.700 - 89.500 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 89.400 đồng/kg.

Cụ thể, thấp nhất là tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô hiện đang có giá bán 88.700 đồng/kg. Tại Đắk Lắk, và Gia Lai giá cà phê được thu mua là 89.300 đồng/kg. Cao nhất là Đắk Nông có giá 89.500 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục tăng

Giá cà phê thế giới vào lúc 21h00 tối 24/4 - theo giờ Việt Nam - tiếp tục duy trì trạng thái cùng tăng trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London tăng 1,06%, tương đương tăng 37 USD/tấn, giá giao dịch đang là 3.544 USD/tấn.

Cùng mở phiên giao dịch ngày 24/4 (theo giờ New York), giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7/2026 tăng 0,38%, tương đương tăng 1,15 US cent/lb lên mức 301,50 US cent/lb.

Giá cà phê trong nước tăng 1.500 đồng/kg

Giá cà phê trong nước đến cuối ngày 24/4 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng 1.400 – 1.500 đồng/kg so với mở phiên giao dịch sáng cùng ngày. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng từ 88.700 - 89.500 đồng/kg, giá bán trung bình 89.400 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô cuối ngày đang là 88.700 - 89.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 89.300 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 89.300 đồng/kg.

Xuất khẩu cà phê tăng về lượng, giảm giá trị

Bộ Công Thương cho biết, những ngày đầu tháng 4/2026, giá cà phê nội địa giảm mạnh trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu gia tăng, trong khi nhu cầu phục hồi chậm. Đồng thời, hoạt động bán ra của doanh nghiệp và thương nhân gia tăng, tiếp tục tạo áp lực giảm giá trên thị trường nội địa.

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 3/2026 phục hồi nhờ nguồn cung sau thu hoạch tăng và hoạt động giao hàng được đẩy nhanh. Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 3/2026 đạt 222,0 nghìn tấn, trị giá 990,2 triệu USD, tăng 56,0% về lượng và tăng 47,5% về trị giá so với tháng 2/2026, so với tháng 3/2025 tăng 15,6% về lượng, nhưng giảm 11,5% về trị giá.

Tính chung 3 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 590,5 nghìn tấn, trị giá 2,75 tỷ USD, tăng 12,5% về lượng, nhưng giảm 7,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025, do giá xuất khẩu giảm.

PV/VOV.VN
Tag: giá cà phê thị trường cà phê giá cà phê trong nước cà phê ngày 24/4
Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay 24/4: Cà phê trong nước cao nhất 88.000 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trong nước mở phiên sáng 24/4 đi ngang so với cuối phiên trước, giá thu mua cao nhất ở khu vực Tây Nguyên là 88.000 đồng/kg, trong khi giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục duy trì trạng thái tăng trên 2 sàn London và New York.

Giá cà phê hôm nay 23/4: Giá cà phê trong nước cao nhất 87.100 đồng/kg

VOV.VN – Giá cà phê hôm nay, phiên giao dịch sáng 23/4, giá bán cà phê trong nước dao động trong khoảng 86.300 – 87.100 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 86.900 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 22/4: Cà phê trong nước giảm 500 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê trong nước mở phiên sáng 22/4 giảm 500 đồng/kg so với cuối phiên trước, giá thu mua cao nhất ở khu vực Tây Nguyên là 87.100 đồng/kg, trong khi giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục duy trì trạng thái giảm trên 2 sàn London và New York.

