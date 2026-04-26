Giá cà phê hôm nay 27/4: Cà phê trong nước cao nhất ở mức 88.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước giao dịch trong khoảng 87.500 - 88.000 đồng/kg

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước sáng ngày 27/4 tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 87.500 - 88.000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 88.000 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 88.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 88.000 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê ở mức giá 87.500 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabica ổn định

Giá cà phê thế giới sáng ngày 27/4 (theo giờ Việt Nam) trên 2 sàn giao dịch quốc tế không có biến động. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London đang là 3.483 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 7/2026 đang là 294.9 cent/lb.

Giá cà phê Robusta và Arabica giảm mạnh

Giá cà phê thế giới ngày 26/4 - theo giờ Việt Nam, trên 2 sàn giao dịch quốc tế giảm mạnh. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London giảm 0,23%, tương đương giảm 9 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.683 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 5/2026 giảm 2,06%, tương đương giảm 6,55 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 309.80 cent/lb.

Giá cà phê trong nước giảm nhẹ

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước ngày 26/4 tại khu vực Tây Nguyên giảm nhẹ, dao động trong khoảng 87.500 - 88.000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 88.000 đồng/kg, giảm 1,500 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 88.000 đồng/kg, giảm 1,300 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 1,300 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 88.000 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 1,200 đồng/kg so với hôm trước và ở mức giá 87.500 đồng/kg.