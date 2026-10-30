Giá cà phê hôm nay 30/10: Giá cà phê trong nước cao nhất 88.500 đồng/kg

Giá cà phê trong nước giảm trung bình 700 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước chiều 29/10 tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 88.000 - 88.500 đồng/kg, giảm trung bình 700 đồng/kg so với phiên giao dịch trước đó.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 88.500 đồng/kg, giảm 800 đồng/kg so với phiên giao dịch sáng 29/10.

Giá cà phê trong nước chiều 29/10 cao nhất 88.500 đồng/kg

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 88.400 đồng/kg, giảm 600 đồng/kg so với phiên giao dịch trước đó.

Tại tỉnh Gia Lai giá cà phê giảm 700 đồng và hiện được giao dịch ở mốc 88.300 đồng/kg, còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê có mức giá 88.000 đồng/kg.

Trong ngắn hạn, giá cà phê trong nước sẽ phụ thuộc đáng kể vào lượng hàng từ vụ thu hoạch mới và diễn biến giá Robusta trên thị trường quốc tế. Nếu nguồn cung tăng nhanh trong khi lực mua của doanh nghiệp xuất khẩu chưa cải thiện tương ứng, giá cà phê có thể chịu áp lực điều chỉnh. Ngược lại, nguồn cung ra thị trường chậm hoặc giá Robusta thế giới tăng có thể hỗ trợ giá thu mua tại Tây Nguyên.

Giá cà phê Arabia quay đầu tăng

Giá cà phê trên thị trường thế giới chiều ngày 29/10 (theo giờ Việt Nam) ghi nhận sự thay đổi của giá cà phê Arabia ; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2026 hiện là 287,05 US cent/lb, tăng 0,42% tương đương tăng 1,20 US cent/lb so với phiên liền trước.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London ổn định, hiện giao dịch ở mức 3.200 USD/tấn.

Giá cà phê trên thị trường thế giới, đặc biệt là Robusta và Arabica, đang chịu áp lực từ nhiều yếu tố. Tình hình sản xuất tại các nước lớn như Brazil, Việt Nam, Colombia đóng vai trò quan trọng. Ngoài ra, các yếu tố vĩ mô như lạm phát, tỷ giá hối đoái và tình hình kinh tế toàn cầu cũng ảnh hưởng đáng kể đến giá cả.

Giá hợp đồng tương lai cà phê Robusta và Arabica bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, từ thời tiết, chính sách của các quốc gia xuất nhập khẩu cà phê, tình hình địa chính trị toàn cầu,...

Do cà phê được giao dịch bằng đồng USD trên thị trường quốc tế, nên biến động tỷ giá giữa đồng USD với các loại tiền tệ của các quốc gia xuất khẩu lớn (như Real Brazil, Việt Nam đồng,...) có thể ảnh hưởng đến giá hợp đồng tương lai cà phê trên các sàn giao dịch lớn.

Thị trường cà phê trong thời gian tới vẫn còn nhiều biến động. Để nắm bắt cơ hội và giảm thiểu rủi ro, các nhà sản xuất, xuất khẩu, và người tiêu dùng cần theo dõi sát sao tình hình thị trường, cập nhật thông tin về các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả, và có những điều chỉnh phù hợp trong hoạt động sản xuất và kinh doanh.