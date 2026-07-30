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Giá cà phê hôm nay 30/7: Giá cà phê thế giới trên 2 sàn quốc tế quay đầu giảm

Thứ Năm, 01:00, 30/07/2026
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VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, phiên giao dịch đầu giờ sáng 30/7, giá cà phê trong nước ổn định so với chốt phiên giao dịch trước đó, hiện dao động trong khoảng 97.800 – 98.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê thế giới trên 2 sàn quốc tế quay đầu giảm

Cà phê Robusta và Arabica cùng giảm

Giá cà phê thế giới chiều 29/7 (theo giờ Việt Nam) đảo chiều cùng giảm trên 2 sàn giao dịch quốc tế so với sáng 29/7.

gia ca phe hom nay 30 7 gia ca phe the gioi tren 2 san quoc te quay dau giam hinh anh 1
gia ca phe hom nay 30 7 gia ca phe the gioi tren 2 san quoc te quay dau giam hinh anh 2

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London giảm 2,71%, tương đương giảm 105 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.772 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 0,94 %, tương đương giảm 3,20 USD cent/lb, hiện ở mức 336,20 USD cent/lb.

Giá cà phê trong nước ổn định

Theo giacaphe.com, giá cà phê trong nước phiên giao dịch chiều 29/7 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên ổn định so với phiên giao dịch sáng 29/7. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 97.800 – 98.500 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 98.400 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk có mức 98.300 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 97.800 đồng/kg,ổn định so với phiên giao dịch trước đó.

Giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 98.300 đồng/kg, còn tại khu vực Đắk Nông (cũ), giá cà phê ổn định và có giá 98.500 đồng/kg.

Lê Thanh/VOV.VN
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