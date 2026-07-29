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Giá cà phê hôm nay 29/7: Giá cà phê trong nước cao nhất 98.500 đồng/kg

Thứ Tư, 01:00, 29/07/2026
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VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, phiên giao dịch sáng 29/7, giá cà phê trong nước tăng, dao động trong khoảng 97.800 – 98.500 đồng/kg. Giá cà phê thế giới trên 2 sàn quốc tế cùng tăng.

Giá cà phê trong nước tăng trung bình 1.900 đồng/kg

Theo giacaphe.com, giá cà phê trong nước sáng 29/7 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng 1.900 đồng/kg so với chốt phiên giao dịch ngày 28/7. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 97.800 – 98.500 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 98.400 đồng/kg.

 Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk có mức 98.300 đồng/kg, tăng 1.800 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 97.800 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg so với chốt phiên giao dịch trước đó.

 Giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 98.300 đồng/kg, tăng 1.900 đồng/kg và giá cà phê tại Đắk Nông (cũ) có giá 98.500 đồng/kg, tăng 1.900 đồng/kg so với phiên giao dịch trước đó.

Cà phê Robusta và Arabica cùng tăng

Giá cà phê thế giới sáng 29/7 (theo giờ Việt Nam) ở trạng thái cùng tăng trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London tăng 2,05%, tương đương tăng 78 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.877 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 4,58 %, tương đương tăng 14,85 USD cent/lb, hiên ở mức 339,40 USD cent/lb.

Giá cà phê trong nước cao nhất 96.600 đồng/kg

Giá cà phê trong nước cuối ngày 28/7 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng 800 đồng/kg so với phiên giao dịch buổi sáng. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 95.800 – 96.600 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 96.400 đồng/kg. Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk có mức 96.500 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 95.800 đồng/kg, giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 96.400 đồng/kg và giá cà phê tại Đắk Nông có giá 96.600 đồng/kg.

gia ca phe hom nay 29 7 gia ca phe trong nuoc cao nhat 98.500 dong kg hinh anh 1

Cà phê thế giới Robusta và Arabica cùng tăng

Giá cà phê thế giới vào lúc 21h00 tối ngày 28/7 (theo giờ Việt Nam) ở trạng thái cùng tăng trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London tăng 2,13%, tương đương tăng 81 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.880 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 5,79 %, tương đương tăng 18,80 cent/lb

PV/VOV.VN
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