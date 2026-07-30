Giá cà phê hôm nay 30/7: Giá cà phê trong nước cao nhất 98.500 đồng/kg

Giá cà phê Robusta và Arabica duy trì mạch giảm

Giá cà phê thế giới sáng nay (thứ Năm, 30/7 - theo giờ Việt Nam) trên 2 sàn giao dịch quốc tế tiếp tục trạng thái cùng giảm. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London giảm 2,68%, tương đương giảm 104 USD/tấn so với phiên trước, giá bán còn 3.773 USD/tấn.

Cùng chiều giảm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 9/2026 còn ở mức 325,80 US cent/lb, sau khi giảm 4,01%, tương đương giảm 13,60 US cent/lb so với chốt phiên trước.

Giá cà phê trong nước cao nhất 98.500 đồng/kg

Giá cà phê trong nước đầu phiên sáng thứ Năm (30/7) tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đang ngang bằng so với cuối phiên trước. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng từ 97.800 - 98.500 đồng/kg, giá bán trung bình 98.400 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô sáng nay đang là 97.800 - 98.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 98.300 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 98.300 đồng/kg.

Cà phê Robusta và Arabica cùng giảm

Trước đó, giá cà phê thế giới chiều 29/7 (theo giờ Việt Nam) đảo chiều cùng giảm trên 2 sàn giao dịch quốc tế so với sáng 29/7.

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London giảm 2,71%, tương đương giảm 105 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.772 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 0,94 %, tương đương giảm 3,20 USD cent/lb, hiện ở mức 336,20 USD cent/lb.

Giá cà phê trong nước ổn định

Theo giacaphe.com, giá cà phê trong nước phiên giao dịch chiều 29/7 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên ổn định so với phiên giao dịch sáng 29/7. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 97.800 – 98.500 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 98.400 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk có mức 98.300 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 97.800 đồng/kg,ổn định so với phiên giao dịch trước đó.

Giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 98.300 đồng/kg, còn tại khu vực Đắk Nông (cũ), giá cà phê ổn định và có giá 98.500 đồng/kg.