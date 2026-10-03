Giá cà phê hôm nay 3/10: Cà phê tăng - giảm trái chiều trên 2 sàn quốc tế

Giá cà phê trong nước giảm

Giá cà phê hôm nay, cập nhật đầu giờ sáng ngày 3/10 tăng giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London có giá 3.448 USD/tấn tăng nhẹ so với phiên liền kề trước. Ngược lại, cà phê Arabica giao tháng 9/2026 giảm nhẹ và có giá 279,60 US cent/lb.

Cà phê trong nước đầu giờ sáng ngày 3/10 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên cũng giảm nhẹ so với phiên giao dịch liền kề trước. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 93.200 đến 94.000 đồng/kg. Mức giá trung bình phổ biến ghi nhận vào khoảng 93.900 đồng/kg.

Cụ thể, thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 93.200 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và đều đồng giá là 93.800 đồng/kg. Cao nhất là Đắk Nông có giá 94.000 đồng/kg.

Xuất khẩu cà phê mang về gần 5 tỷ USD

Việt Nam thu về gần 5 tỷ USD tiền xuất khẩu cà phê. Theo Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 126.400 tấn, giúp các doanh nghiệp trong nước thu về hơn 585 triệu USD. Số liệu này tăng 4% về lượng, nhưng giảm 16% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, lượng cà phê xuất khẩu sang thị trường Italy, Nhật Bản, Đức… vẫn tăng trưởng tích cực. Trong đó, xuất khẩu cà phê sang khu vực Đông Bắc Á ghi nhận những tín hiệu khả quan. Nhu cầu tiêu dùng tại khu vực này gia tăng, sự phát triển của ngành chế biến và việc mở rộng hệ thống phân phối đang tạo thêm dư địa cho cà phê Việt Nam tại đây.

Ngoài ra, Cục Hải quan cũng nhận định, châu Âu vẫn là khu vực xuất khẩu trọng điểm của cây cà phê Việt Nam. Tuy nhiên, diễn biến tại khu vực này có sự phân hóa.

Bên cạnh các thị trường có mức tăng trưởng khả quan, một số thị trường quốc tế ghi nhận giảm nhập khẩu cà phê Việt Nam do nhu cầu tiêu dùng phục hồi chậm và lượng tồn kho vẫn ở mức cao. Dù lượng xuất khẩu cà phê của Việt Nam tăng hơn 7%, thị trường vẫn thận trọng trước khả năng sản lượng niên vụ 2026-2027 bị ảnh hưởng bởi thời tiết khô nóng do El Nino.

Dự báo, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong ngắn hạn sẽ chậm lại do nguồn cung trong nước xuống thấp, trong khi doanh nghiệp vẫn chịu áp lực về chi phí thu mua, chi phí tài chính và tồn kho.