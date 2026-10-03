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Giá cà phê hôm nay 3/10: Giá cà phê cao nhất ở mức 94.000 đồng/kg

Thứ Bảy, 01:00, 03/10/2026
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VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê phiên sáng 3/10, thị trường trong nước duy trì quanh mốc 93.200 - 94.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước và thế giới ổn định

Giá cà phê hôm nay, cập nhật đầu giờ sáng 3/10, tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giá dao động từ 93.200 - 94.000 đồng/kg. Mức giá bình quân phổ biến khoảng 93.900 đồng/kg, giữ ổn định so với phiên giao dịch liền trước.

Cụ thể, Lâm Đồng có giá cà phê thấp nhất khu vực, ở mức 93.200 đồng/kg. Tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá thu mua cùng ở mức 93.800 đồng/kg. Đắk Nông tiếp tục ghi nhận mức cao nhất, khoảng 94.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê cũng không ghi nhận biến động. Tại sàn London, Robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 được giao dịch ở mức 3.448 USD/tấn.

Trong khi đó, trên sàn New York, Arabica kỳ hạn giao tháng 3/2027 ở mức 279,60 US cent/lb.

Xuất khẩu cà phê vẫn duy trì đà tăng về lượng

Theo Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê đạt 126.400 tấn, mang về hơn 585 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2025, lượng cà phê xuất khẩu tăng 4%, trong khi kim ngạch giảm 16%.

Một số thị trường lớn vẫn duy trì nhu cầu đối với cà phê Việt Nam. Lượng xuất khẩu sang Italy, Nhật Bản và Đức ghi nhận mức tăng, trong khi khu vực Đông Bắc Á tiếp tục được đánh giá là thị trường còn dư địa nhờ nhu cầu tiêu thụ và sự phát triển của ngành chế biến.

Tại châu Âu, cà phê Việt Nam tiếp tục có thị trường tiêu thụ lớn, song diễn biến nhập khẩu giữa các nước không đồng nhất. Một số thị trường duy trì mức tăng, trong khi những nơi khác giảm lượng mua do sức tiêu thụ phục hồi chậm và lượng tồn kho còn ở mức cao.

Bước vào giai đoạn cuối niên vụ, nguồn cung trong nước đang là yếu tố được thị trường quan tâm. Lượng cà phê còn lại không còn dồi dào, trong khi doanh nghiệp phải cân đối giữa nhu cầu thu mua, chi phí vốn và lượng hàng tồn kho.

Thị trường cũng bắt đầu theo dõi sát triển vọng niên vụ 2026-2027. Diễn biến thời tiết, đặc biệt nguy cơ khô nóng, có thể tác động đến sản lượng tại các vùng trồng cà phê, qua đó ảnh hưởng đến nguồn cung trong những tháng tới.

Trong ngắn hạn, khi nguồn cung vụ mới chưa được bổ sung, giá cà phê trong nước được dự báo tiếp tục chịu tác động chủ yếu từ diễn biến trên thị trường quốc tế, lượng hàng còn lại trong nước và nhu cầu thu mua của doanh nghiệp.

Giá cà phê trong nước giảm

Giá cà phê hôm nay, cập nhật đầu giờ sáng ngày 3/10 tăng giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London có giá 3.448 USD/tấn tăng nhẹ so với phiên liền kề trước. Ngược lại, cà phê Arabica giao tháng 9/2026 giảm nhẹ và có giá 279,60 US cent/lb.

Cà phê trong nước đầu giờ sáng ngày 3/10 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên cũng giảm nhẹ so với phiên giao dịch liền kề trước. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 93.200 đến 94.000 đồng/kg. Mức giá trung bình phổ biến ghi nhận vào khoảng 93.900 đồng/kg.

gia ca phe hom nay 3 10 gia ca phe cao nhat o muc 94.000 dong kg hinh anh 1

Cụ thể, thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 93.200 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và đều đồng giá là 93.800 đồng/kg. Cao nhất là Đắk Nông có giá 94.000 đồng/kg.

Xuất khẩu cà phê mang về gần 5 tỷ USD

Việt Nam thu về gần 5 tỷ USD tiền xuất khẩu cà phê. Theo Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 126.400 tấn, giúp các doanh nghiệp trong nước thu về hơn 585 triệu USD. Số liệu này tăng 4% về lượng, nhưng giảm 16% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, lượng cà phê xuất khẩu sang thị trường Italy, Nhật Bản, Đức… vẫn tăng trưởng tích cực. Trong đó, xuất khẩu cà phê sang khu vực Đông Bắc Á ghi nhận những tín hiệu khả quan. Nhu cầu tiêu dùng tại khu vực này gia tăng, sự phát triển của ngành chế biến và việc mở rộng hệ thống phân phối đang tạo thêm dư địa cho cà phê Việt Nam tại đây.

gia ca phe hom nay 3 10 gia ca phe cao nhat o muc 94.000 dong kg hinh anh 2

Ngoài ra, Cục Hải quan cũng nhận định, châu Âu vẫn là khu vực xuất khẩu trọng điểm của cây cà phê Việt Nam. Tuy nhiên, diễn biến tại khu vực này có sự phân hóa.

Bên cạnh các thị trường có mức tăng trưởng khả quan, một số thị trường quốc tế ghi nhận giảm nhập khẩu cà phê Việt Nam do nhu cầu tiêu dùng phục hồi chậm và lượng tồn kho vẫn ở mức cao. Dù lượng xuất khẩu cà phê của Việt Nam tăng hơn 7%, thị trường vẫn thận trọng trước khả năng sản lượng niên vụ 2026-2027 bị ảnh hưởng bởi thời tiết khô nóng do El Nino.

Dự báo, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong ngắn hạn sẽ chậm lại do nguồn cung trong nước xuống thấp, trong khi doanh nghiệp vẫn chịu áp lực về chi phí thu mua, chi phí tài chính và tồn kho.

Ánh Phương/VOV.VN
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