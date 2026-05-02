Giá cà phê hôm nay 3/5: Cà phê trong nước cao nhất 86.600 đồng/kg

Cà phê thế giới Robusta và Arabica duy trì mạch tăng

Giá cà phê thế giới Robusta và Arabica ngày 3/5 – theo giờ Việt Nam, đang ở trạng thái cùng tăng trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Cụ thể, trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London đang ở mức 3.568 USD/tấn, tăng 0,08% tương đương tăng 3 USD/tấn so với cuối phiên trước.

Cùng chiều tăng, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 đang là 302 US cent/lb, tăng 0,37% tương đương tăng 1,10 US cent/lb so với cuối phiên trước.

Giá cà phê trong nước cao nhất 86.600 đồng/kg

Giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đến ngày 3/5 tăng 100 đồng/kg so với phiên trước và sáng cùng ngày. Hiện giá cà phê khu vực Tây Nguyên đang dao động trong khoảng 86.000 – 86.600 đồng/kg, giá bán trung bình 86.500 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, giá thu mua cà phê nhân xô đến cuối ngày 3/5 đang là 86.000 – 86.600 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 86.500 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 86.500 đồng/kg.