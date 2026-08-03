Giá cà phê trong nước

Theo cập nhật của giacaphe.com, giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên chiều 2/8 ổn định so với phiên giao dịch sáng 2/8. Hiện giá cà phê trung bình ở mức 96.800 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk có mức giá 96.700 đồng/kg ổn định so với phiên giao dịch trước đó, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 96.200 đồng/kg; giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 96.700 đồng/kg và tại khu vực Đắk Nông cũ, giá cà phê ở mức 97.000 đồng.

Giá cà phê hôm nay 3/8: Giá cà phê trong nước và thế giới đều đi ngang

Trong 6 tháng đầu năm, các nước đã chi gần 5 tỷ USD mua cà phê Việt Nam. Đáng chú ý, lượng xuất khẩu sang khu vực Đông Bắc Á ghi nhận kết quả khả quan.

Theo Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 6 đạt 126.400 tấn, giúp các doanh nghiệp trong nước thu về hơn 585 triệu USD. Số liệu này tăng 4% về lượng, nhưng giảm 16% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, lượng cà phê xuất khẩu trong tháng 6 sang thị trường Italy, Nhật Bản, Đức… vẫn tăng trưởng tích cực. Trong đó, xuất khẩu cà phê sang khu vực Đông Bắc Á ghi nhận những tín hiệu khả quan. Nhu cầu tiêu dùng tại khu vực này gia tăng, sự phát triển của ngành chế biến và việc mở rộng hệ thống phân phối đang tạo thêm dư địa cho cà phê Việt Nam tại đây.

Giá cà phế thế giới

Giá cà phê hôm nay, cập nhật giá cà phê thế giới chiều 2/8 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta và Arabica duy trì sự ổn định, giá đi ngang so với phiên giao dịch trước đó.

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London hiện giao dịch ở mức 3.782 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 9/2026 ổn định so với phiên giao dịch trước đó, giá bán đang là 323,05 US cent/lb.

Giá cà phê thế giới tăng mạnh do lo ngại về nguồn cung trong ngắn hạn. Tại Brazil, tiến độ thu hoạch chậm hơn kỳ vọng khi mưa xuất hiện liên tục ở nhiều vùng sản xuất trọng điểm. Theo Rabobank, lượng mưa lớn, nền nhiệt thấp và độ ẩm cao đã ảnh hưởng đến hoạt động thu hái, kéo dài thời gian phơi sấy và làm tăng nguy cơ suy giảm chất lượng đối với các lô cà phê đang chế biến.