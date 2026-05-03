Giá cà phê hôm nay 4/5: Cà phê tăng trên cả 2 sàn quốc tế

Cụ thể, vào lúc 8h30 sáng 4/5 theo giờ Việt Nam, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 5/2026 trên sàn London đang niêm yết ở mức 3.568 USD/tấn tăng nhẹ so với phiên liền trước. Giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 là 302,00 US cent/lb cũng tăng nhẹ so với phiên liền trước.

Tại thị trường nội địa, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên sáng nay dao động từ 86.000 đến 86.600 đồng/kg. Mức giá trung bình phổ biến ghi nhận vào khoảng 86.500 đồng/kg. Thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 86.000 đồng/kg. Các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk đều có giá là 86.500 đồng/kg. Cao nhất là Đắk Nông giá thu mua hiện ở mức 86.600 đồng/kg.

Cà phê thế giới Robusta và Arabica duy trì mạch tăng

Giá cà phê thế giới Robusta và Arabica ngày 3/5 – theo giờ Việt Nam, đang ở trạng thái cùng tăng trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Cụ thể, trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London đang ở mức 3.568 USD/tấn, tăng 0,08% tương đương tăng 3 USD/tấn so với cuối phiên trước.

Cùng chiều tăng, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 đang là 302 US cent/lb, tăng 0,37% tương đương tăng 1,10 US cent/lb so với cuối phiên trước.

Giá cà phê trong nước tăng nhẹ

Giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đến ngày 3/5 tăng 100 đồng/kg so với phiên trước và sáng cùng ngày. Hiện giá cà phê khu vực Tây Nguyên đang dao động trong khoảng 86.000 – 86.600 đồng/kg, giá bán trung bình 86.500 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, giá thu mua cà phê nhân xô đến cuối ngày 3/5 đang là 86.000 – 86.600 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 86.500 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 86.500 đồng/kg.