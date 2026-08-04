Giá cà phê hôm nay 4/8: Giá cà phê trong nước giảm 200 đồng/kg

Giá cà phê trong nước giảm 200 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước cuối ngày 9/6 tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 96.000 - 96.700 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 96.700 đồng/kg, giảm 300 đồng/kg so với phiên liền trước.

Giá cà phê hôm nay, hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm ở mức 96.600 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 96.500 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg so với phiên liền trước.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 200 đồng/kg so với phiên liền trước và được giao dịch ở mốc 96.500 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 200 đồng/kg so với phiên liền trước và ở mức giá 96.000 đồng/kg.

Trong 6 tháng đầu năm, các nước đã chi gần 5 tỷ USD mua cà phê Việt Nam. Đáng chú ý, lượng xuất khẩu sang khu vực Đông Bắc Á ghi nhận kết quả khả quan.

Theo Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 6 đạt 126.400 tấn, giúp các doanh nghiệp trong nước thu về hơn 585 triệu USD. Số liệu này tăng 4% về lượng, nhưng giảm 16% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, lượng cà phê xuất khẩu trong tháng 6 sang thị trường Italy, Nhật Bản, Đức… vẫn tăng trưởng tích cực. Trong đó, xuất khẩu cà phê sang khu vực Đông Bắc Á ghi nhận những tín hiệu khả quan. Nhu cầu tiêu dùng tại khu vực này gia tăng, sự phát triển của ngành chế biến và việc mở rộng hệ thống phân phối đang tạo thêm dư địa cho cà phê Việt Nam tại đây.

Giá cà phê Robusta và Arabia tăng giảm trái chiều

Giá cà phê trên thị trường thế giới cuối ngày 3/8 (theo giờ Việt Nam) tăng giảm trái chiều; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.700 – 3.803 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London tăng 0,56%, tương đương 21 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.803 USD/tấn.

Giá cà phê trên thị trường thế giới cuối ngày 3/8 (theo giờ Việt Nam) tăng giảm trái chiều

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 9/2026 là 328,95 US cent/lb, giảm 0,95% tương đương 3,15 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.