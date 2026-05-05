Giá cà phê hôm nay 5/5: Giá cà phê trung bình ở mức 85.600 đồng/kg

Giá cà phê trung bình ở mức 85.600 đồng/kg

Theo giacaphe.com, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên sáng nay 5/5 dao động từ 85.000 đến 85.700 đồng/kg. Mức giá trung bình phổ biến ghi nhận vào khoảng 85.600 đồng/kg.

Thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 85.000 đồng/kg. Các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk đều có giá là 85.600 đồng/kg. Cao nhất là Đắk Nông giá thu mua hiện ở mức 86.600 đồng/kg.

Tại thị trường thế giới sáng 5/5 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê ổn định trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 5/2026 trên sàn London đang niêm yết ở mức 3.568 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 là 302,20 US cent/lb, tăng 0,07%, tương đương tăng 0,20 US cent/lb so với phiên liền trước.

Giá cà phê thế giới vào lúc 21h00 tối nay (4/5 - theo giờ Việt Nam) đồng loạt tăng trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London có giá 3.568 USD/tấn tăng nhẹ so với phiên liền kề trước. Tương tự, cà phê Arabica giao tháng 5/2026 cũng tăng nhẹ lên mức 302,00 US cent/lb.

Trái ngược với cà phê thế giới, cà phê trong nước đến cuối ngày 4/5 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giảm nhẹ so với phiên giao dịch sáng cùng ngày. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 85.000 đến 85.700 đồng/kg. Mức giá trung bình phổ biến ghi nhận vào khoảng 85.600 đồng/kg.

Cụ thể, thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 85.000 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk đều đồng giá là 85.600 đồng/kg. Cao nhất là Đắk Nông có giá 85.700 đồng/kg.

Việt Nam khẳng định vị thế là quốc gia sản xuất cà phê Robusta hàng đầu thế giới. Nhưng theo các chuyên gia, vị thế về sản lượng chưa đồng nghĩa với vị thế về chuẩn mực chất lượng, về ngôn ngữ cảm quan, hay về giá trị trên thị trường quốc tế.

Quý I, Việt Nam xuất khẩu khoảng 590.500 tấn cà phê, thu về 2,75 tỷ USD, tăng 12,5% về lượng nhưng giảm 7,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng năm 2026 được dự báo vượt nhu cầu khoảng 10 triệu bao khi các quốc gia sản xuất lớn đồng loạt được mùa.

Trên thị trường nội địa, giá cà phê Robusta tuần qua cũng xuống quanh 85.000-86.000 đồng một kg, thấp hơn khoảng 35% so với cùng kỳ năm ngoái, mức thấp nhất 3 năm qua. Nguyên nhân xuất khẩu giảm về trị giá là do các yếu tố tài chính và địa chính trị khiến giá biến động mạnh hơn và dòng tiền đầu cơ rút khỏi thị trường sau giai đoạn tăng nóng.