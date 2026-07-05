Giá cà phê hôm nay 5/7: Giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục giảm

Giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục giảm

Giá cà phê trên thị trường thế giới tối 4/7 (theo giờ Việt Nam) tiếp tục giảm trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London giảm 1,39%, tương đương giảm 67 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.903 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm 2,67%, tương đương giảm 8,65 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 315.65 cent/lb.

Giá cà phê trong nước giảm 100 đồng/kg

Theo giacaphe.com cập nhật cuối ngày 4/7, giá cà phê trong nước tại khu vực Tây Nguyên giảm nhẹ 100 đồng/kg, hiện giao dịch dao động trong khoảng 92.300 - 93.000 đồng/kg. Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 92.900 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước giảm 100 đồng/kg

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 93.000 đồng/kg, sau khi giảm 200 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 92.300 đồng/kg, sau khi giảm 300 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mức 92.800 đồng/kg, sau khi giảm 200 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giao dịch ở mức giá 92.300 đồng/kg, sau khi giảm 300 đồng/kg.