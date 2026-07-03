Giá cà phê hôm nay 3/7: Giá cà phê trong nước ở mức 92.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước tăng nhẹ

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước sáng ngày 3/7 tại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ, dao động trong khoảng 91.600 - 92.000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 92.000 đồng/kg, tăng 1.500 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 92.000 đồng/kg, tăng 1.600 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 1.600 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 92.000 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 1.600 đồng/kg so với hôm trước và ở mức giá 91.600 đồng/kg.

Giá cà phê Arabica giảm mạnh

Giá cà phê thế giới sáng nay ngày 3/7 - theo giờ Việt Nam trên 2 sàn giao dịch quốc tế tăng giảm đảo chiều. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London tăng 0,30%, tương đương tăng 12 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.970 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm 2,67%, tương đương giảm 8,65 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 315.65 cent/lb.

Giá cà phê Robusta và Arabica ổn định

Giá cà phê thế giới vào lúc 21h00 tối nay (2/7 - theo giờ Việt Nam) đang ở trạng thái ổn định giá bán trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London đang là 3.958 USD/tấn.

Cùng mở phiên giao dịch ngày 2/7 (theo giờ New York), giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7/2026 đang ở mức 324,30 cent/lb

Giá cà phê Robusta trên sàn London mở phiên 2/7

Giá cà phê trong nước tăng

Giá cà phê trong nước đến cuối ngày 2/7 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng 1.600 đồng/kg so với mở phiên giao dịch sáng cùng ngày. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng từ 91.600 - 92.000 đồng/kg, giá bán trung bình 92.000 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô cuối ngày đang là 91.600 - 92.000 đồng/kg, tăng 1.600 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 92.000 đồng/kg, tăng 1.600 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 92.000 đồng/kg, tăng 1.600 đồng/kg so với phiên trước.

Giá cà phê khu vực Tây Nguyên ngày 2/7 đang ở mức 91.600 - 92.000 đồng/kg (mua vào - bán ra)

Xuất khẩu cà phê tăng về lượng, giảm về giá trị

Bộ Công Thương cho biết, từ giữa tháng 6/2026, giá cà phê nội địa tăng theo giá cà phê Robusta trên thị trường thế giới. Nguồn cung trong nước giảm dần, trong khi người dân có tâm lý giữ hàng chờ giá cao hơn, khiến lượng cà phê đưa ra thị trường hạn chế. Cùng với đó, lo ngại về thời tiết bất lợi tại các vùng sản xuất lớn cũng góp phần hỗ trợ đà tăng giá.

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong nửa đầu tháng 6/2026 đạt 58,0 nghìn tấn, trị giá 268,6 triệu USD, tăng 5,9% về lượng nhưng giảm 14,0% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế tính từ đầu năm nay đến ngày 15/6/2026, xuất khẩu cà phê đạt 985,7 nghìn tấn, trị giá gần 4,5 tỷ USD, tăng 11,8% về lượng nhưng giảm 10,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.