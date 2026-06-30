Giá cà phê hôm nay 30/6: Giá cà phê đi ngang trên cả 2 sàn quốc tế

Cụ thể, vào lúc 8h30 sáng 30/6 theo giờ Việt Nam, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London đang niêm yết ở mức 3.817 USD/tấn đi ngang so với phiên liền trước. Giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7/2026 là 286,75 US cent/lb đi ngang so với phiên liền trước.

Tại thị trường nội địa, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên sáng nay dao động từ 89.400 đến 90.000 đồng/kg. Mức giá trung bình phổ biến ghi nhận vào khoảng 89.900 đồng/kg. Thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 89.400 đồng/kg. Tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk có giá là 89.800 đồng/kg. Cao nhất là Đắk Nông có giá 90.000 đồng/kg.

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Trước đó, theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước cuối ngày 29/6 tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 89.400 - 90.000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 90.000 đồng/kg, không thay đổi so với phiên liền trước.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 89.800 đồng/kg, ổn định so với phiên liền trước.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai không thay đổi so với phiên liền trước và được giao dịch ở mốc 89.800 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê ổn định so với phiên liền trước và ở mức giá 89.400 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt giảm

Giá cà phê trên thị trường thế giới cuối ngày 29/6 (theo giờ Việt Nam) đồng loạt giảm; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.419 – 3.783 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London giảm 0,89%, tương đương 34 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.783 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7/2026 là 286,75 US cent/lb, giảm 0,71% tương đương 2,05 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.