Giá cà phê hôm nay 2/7: Cà phê Robusta và Arabica cùng tăng giá

Giá cà phê Robusta và Arabica cùng tăng

Giá cà phê thế giới sáng nay (thứ Năm, 2/7 - theo giờ Việt Nam) trên 2 sàn giao dịch quốc tế đang ở trạng thái cùng tăng. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London tăng 2,94%, tương đương tăng 113 USD/tấn so với phiên trước, giá bán lên 3.958 USD/tấn.

Cùng chiều tăng, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 7/2026 lên mức 324,30 US cent/lb, sau khi tăng 4,21%, tương đương tăng 13,10 US cent/lb so với chốt phiên trước.

Giá cà phê trong nước cao nhất 90.500 đồng/kg

Giá cà phê trong nước đầu phiên sáng thứ Năm (2/7) tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đang ngang bằng so với cuối phiên trước. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng từ 90.000 - 90.500 đồng/kg, giá bán trung bình 90.400 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô sáng nay đang là 90.000 - 90.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 90.400 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 90.400 đồng/kg.

Trước đó, theo cập nhật của giacaphe.com, cuối ngày 1/7 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê thế giới trên 2 sàn quốc tế ổn định so với phiên giao dịch sáng 1/7. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London có giá 3.845 USD/tấn, ổn định so với phiên giao dịch sáng 1/7. Cùng thời điểm, cà phê Arabica giao tháng 7/2026 trên sàn New York ổn định, hiện có giá là 311,20 cent/lb.

Cà phê trong nước tăng trung bình 1.200 đồng/kg

Cà phê trong nước chiều 1/7 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng so với phiên giao dịch sáng 1/7. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 90.000 đến 90.500 đồng/kg. Mức giá trung bình phổ biến ghi nhận vào khoảng 90.400 đồng/kg.

Cụ thể, thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 90.000 đồng/kg, tăng 1.200 đồng/kg so với phiên giao dịch sáng 1/7.

Tại tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê ổn định và cùng có giá là 90.400 đồng/kg. Cao nhất là khu vực Đắk Nông cũ có giá 90.500 đồng/kg.