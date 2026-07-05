Giá cà phê hôm nay 5/7: Giá cà phê trong nước cao nhất ở mức 93.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 92.900 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trong nước sáng 5/7, không thay đổi so với ngày 4/7, với mức trung bình là 92.900 đồng/kg.

Cụ thể, thương lái tại khu vực Đắk Nông đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 93.000 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Lâm Đồng, giá cà phê được giao dịch ở mức 92.300 đồng/kg, trong khi tại Gia Lai, giá thu mua duy trì ở mức 92.800 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước giảm 100 đồng/kg

Giá phê đi ngang trên cả hai sàn giao dịch quốc tế

Trên thị trường thế giới, giá cà phê trên hai sàn giao dịch quốc tế giữ nguyên so với phiên trước. Theo đó, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London đứng ở mức 3.903 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn New York duy trì ở mức 315,65 cent/lb.

Giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục giảm

Giá cà phê trên thị trường thế giới tối 4/7 (theo giờ Việt Nam) tiếp tục giảm trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London giảm 1,39%, tương đương giảm 67 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.903 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm 2,67%, tương đương giảm 8,65 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 315.65 cent/lb.

Giá cà phê trong nước giảm 100 đồng/kg

Theo giacaphe.com cập nhật cuối ngày 4/7, giá cà phê trong nước tại khu vực Tây Nguyên giảm nhẹ 100 đồng/kg, hiện giao dịch dao động trong khoảng 92.300 - 93.000 đồng/kg. Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 92.900 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 93.000 đồng/kg, sau khi giảm 200 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 92.300 đồng/kg, sau khi giảm 300 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mức 92.800 đồng/kg, sau khi giảm 200 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giao dịch ở mức giá 92.300 đồng/kg, sau khi giảm 300 đồng/kg.