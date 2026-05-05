Giá cà phê hôm nay 6/5: Giá cà phê đi ngang trên cả hai sàn quốc tế

Thứ Ba, 21:00, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá cà phê trong nước sáng 6/5 giữ giá bán dao động từ 85.000 - 85.700 đồng/kg. Giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 là 3.568 USD/tấn, cà phê Arabica giao tháng 5/2026 có giá 302.20 USD cent/lb.

Cụ thể, vào lúc 8h30 sáng 6/5 theo giờ Việt Nam, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London có giá 3.568 USD/tấn, đi ngang so với phiên trước đó.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5 có giá 302.20 USD cent/lb.

Tại thị trường nội địa, giá cà phê trong nước tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên cũng đi ngang so với phiên liền trước. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 85.000 - 85.700 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 85.600 đồng/kg.

Cụ thể, thấp nhất là tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô hiện đang có giá bán 85.000 đồng/kg. Tại Đắk Lắk, và Gia Lai giá cà phê được thu mua là 85.600 đồng/kg. Cao nhất là Đắk Nông có giá 85.700 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabica đồng loạt tăng

Giá cà phê trên thị trường thế giới tối 5/5 (theo giờ Việt Nam) đồng loạt tăng trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 5/2026 trên sàn London đang niêm yết ở mức 3.568 USD/tấn, tăng 0,08%, tương đương tăng 3 USD/tấn so với phiên liền trước.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 là 267,60 US cent/lb, tăng 0,98%, tương đương tăng 2,6 US cent/lb so với phiên liền trước.

Giá cà phê trung bình ở mức 85.600 đồng/kg

Theo giacaphe.com, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên cuối ngày 5/5 dao động từ 85.000 đến 85.700 đồng/kg. Mức giá trung bình phổ biến ghi nhận vào khoảng 85.600 đồng/kg.

Giá cà phê trung bình ở mức 85.600 đồng/kg

Thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 85.000 đồng/kg. Các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk đều có giá là 85.600 đồng/kg. Cao nhất là Đắk Nông giá thu mua hiện ở mức 86.600 đồng/kg.

PV/VOV.VN
Giá cà phê hôm nay 4/5: Cà phê tăng trên cả 2 sàn quốc tế

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay sáng 4/5, giá cà phê trong nước tăng nhẹ, giá thu mua cao nhất là 86.500 đồng/kg. Trên 2 sàn quốc tế London và New York, giá cà phê Robusta và Arabica cũng tăng nhẹ.

Giá cà phê hôm nay 3/5: Cà phê trong nước cao nhất 86.600 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê Robusta thế giới giao tháng 5/2026 tăng lên mức 3.568 USD/tấn; giá cà phê Arabica giao tháng 5/2026 cũng tăng lên 302 cent/lb. Giá thu mua cà phê trong nước cuối ngày 3/5 cao nhất 86.600 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 2/5: Giá cà phê Robusta và Arabica cùng tăng

VOV.VN - Giá cà phê trong nước sáng 2/5 đang đi ngang so với phiên trước và giá thu mua cao nhất khu vực Tây Nguyên là 86.500 đồng/kg. Trên 2 sàn giao dịch quốc tế London và New York, giá cà phê Robusta và Arabica chuyển sang trạng thái cùng tăng.

