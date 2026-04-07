Giá cà phê hôm nay 7/4: Giá cà phê đi ngang trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế

Cụ thể, vào lúc 8h30 sáng 7/4 theo giờ Việt Nam, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 5/2026 trên sàn London đang niêm yết ở mức 3.448 USD/tấn đi ngang so với phiên liền trước. Giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 là 295,40 US cent/lb đi ngang so với phiên liền trước.

Tại thị trường nội địa, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên sáng 7/4 dao động từ 88.700 đến 89.300 đồng/kg. Mức giá trung bình phổ biến ghi nhận vào khoảng 89.200 đồng/kg.

Thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 88.700 đồng/kg. Các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk đều có giá là 89.200 đồng/kg. Cao nhất là Đắk Nông giá thu mua hiện ở mức 89.300 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt giảm

Giá cà phê trên thị trường thế giới cuối ngày 6/4 (theo giờ Việt Nam) có xu hướng giảm; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.186 – 3.549 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London giảm 2,06%, tương đương 73 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.448 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 là 295,40 US cent/lb, giảm 0,80% tương đương 2,40 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.