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Giá cà phê hôm nay 8/10: Giá cà phê trong nước và thế giới đều giảm

Thứ Sáu, 01:00, 09/10/2026
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VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 giảm về mức 3.451 USD/tấn; cà phê Arabica giao tháng 12/2026 giảm còn 287,85 US cent/lb. Giá cà phê trong nước giảm 1.800 đồng/kg so với phiên trước, cao nhất 93.000 đồng/kg.

Giá cà phê Arabica và Robusta tiếp tục giảm

Giá cà phê chiều 8/10 (giờ Việt Nam), giá cà phê Arabica và Robusta tiếp tục ở trạng thái cùng giảm trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London đang là 3.451 USD/tấn, giảm 0,98%, tương đương giảm 34 USD/tấn so với cuối phiên liền trước.

Cùng mở phiên giao dịch ngày 8/10 (theo giờ New York), giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2026 đang ở mức 287,85 cent/lb, giảm 1,66%, tương đương giảm 4,85 cent/lb so với phiên trước.

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Giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London

Giá cà phê trong nước giảm 1.400 đồng/kg

Giá cà phê trong nước đến cuối ngày 8/10, tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giảm 1.400 đồng/kg so với cuối phiên trước và mở phiên giao dịch sáng cùng ngày. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng từ 92.200 - 93.000 đồng/kg, giá bán trung bình 92.900 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô cuối ngày 8/10 đang là 92.200 - 93.000 đồng/kg, giảm 1.400 đồng/kg so với cuối phiên trước. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 92.800 đồng/kg, giảm 1.400 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 92.800 đồng/kg, giảm 1.400 đồng/kg so với cuối phiên 7/10 và sáng 8/10.

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Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên giám 1.400 đồng/kg

Nguồn cung cà phê được cải thiện

Bộ Công Thương cho biết, trong những ngày cuối tháng 9/2026, giá cà phê thế giới giảm do nguồn cung cải thiện. Theo đó, nguồn cung cà phê từ Brazil gia tăng đã gây sức ép lên giá cà phê thế giới. Theo Cơ quan Cung ứng Quốc gia Brazil (Conab), sản lượng cà phê nước này năm 2026 ước đạt 67,6 triệu bao, tăng 19,6% so với năm trước, trong đó cà phê Arabica dự kiến tăng 34,8%.

Xuất khẩu cà phê Brazil trong tháng 8/2026 cũng tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy nguồn cung đưa ra thị trường nhiều hơn. Tuy nhiên, đà giảm được hạn chế bởi tồn kho cà phê Arabica được chứng nhận trên sàn ICE ở mức thấp. Tồn kho cà phê Arabica xuống mức 217.646 bao vào ngày 15/9/2026, mức thấp nhất trong 27 năm, trước khi phục hồi lên 253.203 bao vào ngày 28/9/2026.

Trong khi đó, tồn kho cà phê Robusta trên sàn ICE tăng lên 5.398 lô vào ngày 24/9/2026, mức cao nhất trong 10 tháng. Bên cạnh đó, dự báo ít mưa tại Minas Gerais trong giai đoạn cây cà phê Arabica ra hoa đã làm gia tăng lo ngại về vụ sau, thúc đẩy các quỹ mua vào và hỗ trợ giá phục hồi.

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
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