Giá cà phê hôm nay 9/10: Giá cà phê trong nước tiếp tục giảm

Giá cà phê Robusta, Arabica đồng loạt giảm

Giá cà phê trên thị trường thế giới sáng 9/10 (theo giờ Việt Nam); so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London có xu hướng giảm, dao động ở mức 2.190 - 2.377 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2023 trên sàn London giảm 0,80%, tương đương 19 USD/tấn, giao dịch ở mức 2.359 USD/tấn.

Trong khi đó, mở đầu phiên giao ngày 9/10, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2023 là 146.05 US cent/lb, tăng 0,45% tương đương 0,65 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Báo cáo các chỉ số kinh tế Mỹ cho thấy nền kinh tế số 1 thế giới vẫn tăng trưởng tích cực, DXY vững mạnh trong rổ tiền tệ đã khiến các thị trường mới nổi sụt giảm sức mua vì hàng hóa thanh toán bằng đồng bạc xanh trở nên đắt đỏ hơn. Điều này đã dẫn tới suy đoán Fed sẽ mạnh tay tại phiên họp điều hành chính sách tiền tệ cuối cùng của năm 2023. Lo ngại rủi ro tăng cao đã thúc đẩy các quỹ và đầu cơ mạnh tay thanh lý vị thế ròng trên cả hai sàn giao dịch cà phê kỳ hạn làm giá giảm sâu.

Các sàn cà phê kỳ hạn còn có thêm áp lực từ dự báo thời tiết cuối tuần này và đầu tuần sau sẽ có nhiều mưa tại các vùng trồng cà phê chính ở miền nam Brasil sẽ hỗ trợ tốt cho cây cà phê ra hoa vụ mới.

Cùng gây áp lực lên giá cà phê, đồng Reais – Brasil giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tháng so với USD, đã khuyến khích các nhà xuất khẩu Brasil tăng cường bán cà phê do sẽ thu về được nhiều nội tệ hơn.

Giá cà phê trong nước giảm 300 đồng/kg

Giá cà phê trong nước sáng ngày 9/10/2023 như sau, giá cà phê tiếp tục giảm thêm 300 đồng/kg; hiện giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên quay về quanh mốc 64.100 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ngày 8/10/2023 ở mức giá 64.100 đồng/kg (giảm 300 đồng/kg). Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá 64.300 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 63.700 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk hôm nay ở huyện Cư M'gar giá cà phê hiện ở mức 64.100 đồng/kg. Còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 64.200 đồng/kg.

Thị trường cà phê thế giới tăng - giảm đan xen

Giá cà phê thế giới lúc 21h00 tối nay (8/10 - theo giờ Việt Nam) vẫn duy trì mức giá của chốt phiên cuối tuần qua, thị trường hiện đóng cửa chưa giao dịch.

Theo đó, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2023 trên sàn London đang ở mức 2.382 USD/tấn. Trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 12/2023 đạt mức 146,05 US cent/lb, sau khi tăng 0,45% tương đương 0,65 US cent/lb.

Giá cà phê trong nước trung bình 64.100 đồng/kg

Giá cà phê trong nước tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đến cuối ngày 8/10 dao động trong khoảng 63.700 - 64.300 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 64.100 đồng/kg.

Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê nhân xô đang bán ở mức 63.700 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê đang cao nhất là ở tỉnh Đắk Nông, với mức 64.300 đồng/kg.

Tại một số địa phương khác như ở huyện Cư M'gar; thị xã Buôn Hồ của tỉnh Đắk Lắk giá cà phê cuối ngày 8/10 đang ở mức 64.200 đồng/kg. Hiện giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Kon Tum cùng ở mức 64.100 đồng/kg.

Cà phê trong nước ngày 8/10 có giá bán trung bình ở mức 64.100 đồng/kg

Bộ Công Thương cho biết, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 9/2023 ước tính đạt 65.000 tấn, trị giá 205 triệu USD, giảm 23,2% về lượng và giảm 20,8% về trị giá so với tháng 8/2023, so với tháng 9/2022 giảm 32,7% về lượng và giảm 12,8% về trị giá.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam ước tính đạt 1,266 triệu tấn, trị giá 3,16 tỷ USD, giảm 7,3% về lượng, nhưng tăng 1,9% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Ước tính, tháng 9/2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam đạt mức 3.151 USD/tấn, tăng 3,2% so với tháng 8/2023 và tăng 29,6% so với tháng 9/2022. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ước đạt mức 2.499 USD/tấn, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo thống kê sơ bộ từ số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê Robusta trong tháng 8/2023 đạt xấp xỉ 67,9 nghìn tấn, trị giá 168,58 triệu USD, giảm 30,9% về lượng và giảm 14% về trị giá so với tháng 8/2022. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê Robusta đạt xấp xỉ 1,07 triệu tấn, trị giá 2,29 tỷ USD, giảm 5,8% về lượng, nhưng tăng 2,4% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, lượng xuất khẩu cà phê Robusta sang nhiều thị trường giảm, gồm Đức, Tây Ban Nha, Bỉ, Anh, Philippines … Ngược lại, xuất khẩu cà phê Robusta sang nhiều thị trường tăng, gồm Italy, Mỹ, Nhật Bản, Nga…