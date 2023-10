Nhận tiền thi công quán cà phê rồi bỏ trốn

Công an Hà Nội thông tin, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đang tiến hành điều tra, xác minh đơn tố giác Đỗ Đức Mạnh (SN: 1993; HKTT: Hoằng Trinh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Đỗ Đức Mạnh.

Theo đơn trình báo, Mạnh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận thiết kế và thi công lắp đặt trang trí cửa hàng Coffee cho chị A (SN 1991; HKTT: Thái Bình) ở phường Khương Mai, quận Thanh Xuân.

Chị A đã chuyển tiền nhưng không thấy Mạnh đến lắp đặt, thi công trang trí cửa hàng như đã hẹn. Chị A đã liên hệ nhiều lần nhưng đối tượng không trả lời.

Quá trình xác minh, hiện chưa rõ đối tượng ở đâu. Để phục vụ điều tra, Công an quận Thanh Xuân quyết định truy tìm đối tượng trên.

Ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân (SĐT: 0348396559), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.