中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  An Giang
    Đặt mặc định Xem
  Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá cà phê hôm nay 9/4: Giá cà phê trong nước khoảng 85.300 - 86.000 đồng/kg

Thứ Năm, 10:07, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay (9/4), giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng 600 đồng/kg so với chốt phiên giao dịch liền trước. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 85.300 - 86.000 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 85.900 đồng/kg. Tại thị trường thế giới, giá cà phê đồng loạt tăng trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Giá cà phê trong nước tăng 600 đồng/kg

Giá cà phê trong nước sáng nay 9/4 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng 600 đồng/kg so với chốt phiên giao dịch liền trước. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 85.300 - 86.000 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 85.900 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk có mức 85.800 đồng/kg, tăng 600 đồng/kg so với chốt phiên liền trước. Giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 85.300 đồng/kg, tăng 600 đồng/kg so với chốt phiên liền trước.

Giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 85.800 đồng/kg, tăng 600 đồng/kg so với chốt phiên liền trước. Giá cà phê tại Đắk Nông có mức giá cao nhất là 86.000 đồng/kg, tăng 700 đồng/kg so với chốt phiên liền trước.

Tại thị trường thế giới, giá cà phê sáng nay 9/4 (theo giờ Việt Nam) đồng loạt tăng trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 3/2026 trên sàn London tăng 0,39% so với phiên trước, tương đương tăng 13 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.328 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2026 tăng 2,78%, tương đương tăng 7,95 cent/lb so với cuối phiên trước lên mức 294,05 US cent/lb.

Giá cà phê trong nước cao nhất 85.300 đồng/kg

Giá cà phê trong nước cuối ngày 8/4 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giảm 4.000 đồng/kg so với phiên giao dịch buổi sáng. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 84.700 - 85.300 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 85.200 đồng/kg. Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk có mức 85.200 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 84.700 đồng/kg, giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 85.200 đồng/kg và giá cà phê tại Đắk Nông có giá 85.300 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước và thế giới giảm

Cà phê thế giới Robusta và Arabica cùng giảm

Giá cà phê thế giới vào lúc 21h00 tối ngày 8/4 (theo giờ Việt Nam) ở trạng thái cùng giảm trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 3/2026 trên sàn London giảm 3,85% so với phiên trước, tương đương giảm 133 USD/tấn, giao dịch về mức 3.315 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2026 giảm 4%, tương đương giảm 11,95 cent/lb so với cuối phiên trước về mức 286,10 US cent/lb.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Điện Biên phát động trồng 12.000ha cà phê, mắc ca trên toàn tỉnh
VOV.VN - Điện Biên phát động trồng mới 12.000ha cà phê, mắc ca, thúc đẩy nông nghiệp năm 2026, huy động lực lượng lớn tham gia, tạo khí thế thi đua toàn tỉnh, hiện thực hóa mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng xanh, thông minh, bền vững và nâng cao giá trị kinh tế.

Uống cà phê vào thời điểm này rất hại cho sức khỏe
VOV.VN - Cà phê chỉ thực sự tốt khi được uống đúng thời điểm và đúng liều lượng. Việc lạm dụng hoặc uống sai cách không chỉ làm mất đi lợi ích vốn có mà còn gây ra những hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng. Dưới đây là 5 kiểu uống cà phê cực hại sức khỏe lại ít người chú ý.

Quảng bá văn hóa cà phê Việt Nam trên bản đồ thế giới
VOV.VN - Liên minh Cà phê Toàn cầu đã được ra mắt tại Hà Nội, hướng tới mục tiêu phát huy văn hóa cà phê Việt Nam như một di sản chung của nhân loại, đồng thời ghi nhận cà phê là cầu nối văn hóa xuyên biên giới, thúc đẩy đối thoại và giao lưu giữa các dân tộc.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá