Giá cà phê hôm nay 9/4: Giá cà phê trong nước khoảng 85.300 - 86.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước tăng 600 đồng/kg

Giá cà phê trong nước sáng nay 9/4 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng 600 đồng/kg so với chốt phiên giao dịch liền trước. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 85.300 - 86.000 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 85.900 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk có mức 85.800 đồng/kg, tăng 600 đồng/kg so với chốt phiên liền trước. Giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 85.300 đồng/kg, tăng 600 đồng/kg so với chốt phiên liền trước.

Giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 85.800 đồng/kg, tăng 600 đồng/kg so với chốt phiên liền trước. Giá cà phê tại Đắk Nông có mức giá cao nhất là 86.000 đồng/kg, tăng 700 đồng/kg so với chốt phiên liền trước.

Tại thị trường thế giới, giá cà phê sáng nay 9/4 (theo giờ Việt Nam) đồng loạt tăng trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 3/2026 trên sàn London tăng 0,39% so với phiên trước, tương đương tăng 13 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.328 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2026 tăng 2,78%, tương đương tăng 7,95 cent/lb so với cuối phiên trước lên mức 294,05 US cent/lb.

Giá cà phê trong nước cao nhất 85.300 đồng/kg

Giá cà phê trong nước cuối ngày 8/4 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giảm 4.000 đồng/kg so với phiên giao dịch buổi sáng. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 84.700 - 85.300 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 85.200 đồng/kg. Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk có mức 85.200 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 84.700 đồng/kg, giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 85.200 đồng/kg và giá cà phê tại Đắk Nông có giá 85.300 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước và thế giới giảm

Cà phê thế giới Robusta và Arabica cùng giảm

Giá cà phê thế giới vào lúc 21h00 tối ngày 8/4 (theo giờ Việt Nam) ở trạng thái cùng giảm trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 3/2026 trên sàn London giảm 3,85% so với phiên trước, tương đương giảm 133 USD/tấn, giao dịch về mức 3.315 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2026 giảm 4%, tương đương giảm 11,95 cent/lb so với cuối phiên trước về mức 286,10 US cent/lb.