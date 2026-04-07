Giá cà phê hôm nay 8/4: Giá cà phê trong nước ổn định, cà phê thế giới giảm

Giá cà phê Robusta và Arabica cùng giảm

Giá cà phê thế giới sáng nay (thứ Tư 8/4 - theo giờ Việt Nam) cùng giảm trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 3/2026 trên sàn London giảm 3,85%, tương đương giảm 133 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.315 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 3/2026 giảm 4,00 %, tương đương giảm 11,95 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 286.10 cent/lb.

Cà phê trong nước cao nhất 89.200 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay, sáng thứ Tư (8/4) tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giữ nguyên so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện dao động trong khoảng 88.700 đến 89.300 đồng/kg, giá trung bình ở mức 98.200 đồng/kg. Cụ thể, thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 88.700 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và đều đồng giá là 89.200 đồng/kg. Cao nhất là Đắk Nông có giá 89.300 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới vào lúc 21h00 tối 7/4 - theo giờ Việt Nam - diễn biến trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London có giá 3.448 USD/tấn, đi ngang so với phiên liền kề trước. Ngược lại, cà phê Arabica giao tháng 5/2026 tăng nhẹ lên 298,05 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước, cuối ngày 7/4, tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đi ngang so với phiên giao dịch sáng cùng ngày. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 88.700 đến 89.300 đồng/kg. Mức giá trung bình phổ biến ghi nhận vào khoảng 98.200 đồng/kg.

Cụ thể, thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 88.700 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và đều đồng giá là 89.200 đồng/kg. Cao nhất là Đắk Nông có giá 89.300 đồng/kg.

Việt Nam khẳng định vị thế là quốc gia sản xuất cà phê Robusta hàng đầu thế giới. Nhưng theo các chuyên gia, vị thế về sản lượng chưa đồng nghĩa với vị thế về chuẩn mực chất lượng, về ngôn ngữ cảm quan, hay về quyền tham gia định hình giá trị của cà phê Robusta trên thị trường quốc tế.

Nói cách khác, Việt Nam mạnh về sản xuất, nhưng vẫn còn phải nỗ lực nhiều hơn để mạnh về chuẩn hóa, mạnh về đo lường chất lượng cũng như tiếng nói trên thị trường. Để cà phê Robusta Việt Nam chuyển sang một giai đoạn phát triển cao hơn, trọng tâm không thể chỉ là gia tăng sản lượng mà cần hướng tới nâng cao năng lực đánh giá và quản trị chất lượng. Việt Nam cần thể hiện vai trò chủ động của mình trong việc thiết lập tiêu chuẩn và định hình giá trị cho phân khúc Robusta chất lượng cao trên thị trường quốc tế.