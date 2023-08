Giá cà phê hôm nay 9/8: Sắc đỏ trên 2 sàn giao dịch

hị trường cà phê thế giới

Giá cà phê hôm nay trên thị trường thế giới mở phiên giao dịch 8/8. Giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2023 trên sàn London bất ngờ giảm trở lại 0,78%, tương đương 21 USD/tấn so với cuối phiên giao dịch trước, về mức 2.661 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 9/2023 cũng giảm khi chỉ còn 161,55 US cent/lb, giảm 1,46% tương đương 2,40 US cent/lb so với cuối phiên trước.

Giá cà phê trong nước tăng cao

Giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đến cuối ngày 8/8 vẫn dao động trong khoảng 67.100 - 68.000 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 67.400 đồng/kg. Hiện giá cà phê nhân xô tại tỉnh Lâm Đồng đang ở mức 67.100 đồng/kg. Trong khi đó, cà phê được thu mua với giá cao nhất vẫn ở tỉnh Đắk Nông với mức 68.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại một số địa phương khác trong khu vực như ở Đắk Lắk đang được thu mua với giá 67.800 đồng/kg. Giá cà phê tại 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum hiện cùng ở mức 67.400 đồng/kg.

Dự báo, giá cà phê thế giới sẽ tăng trở lại trong các tháng còn lại của quý III/2023. Các yếu tố hỗ trợ giá cà phê tăng là lo ngại nguồn cung thiếu hụt trong ngắn và trung hạn. Tại Việt Nam, xuất khẩu cà phê giảm trong 6 tháng đầu năm 2023. Tại Indonesia, Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu cà phê nước này (AEKI) dự kiến, sản lượng cà phê trong năm 2023 giảm khoảng 20%, xuống còn 9,6 triệu bao.

Trong khi đó, tồn kho tại sàn giao dịch ICE – London đầu tháng 8 tiếp tục giảm thêm 70 tấn, xuống 53.440 tấn, mức thấp nhất kể từ năm 2016 và chưa ghi nhận có sự cải thiện. Ngoài ra, giá cà phê còn được hỗ trợ bởi chỉ số đồng USD đang suy yếu sẽ hỗ trợ giá hàng hóa phục hồi.