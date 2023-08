Giá cà phê hôm nay 9/8: Trong nước có mức cao nhất 68.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay: Giá thu mua cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 67.100 - 68.000 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 67.400 đồng/kg, ngang với mức giá so với phiên trước. Cụ thể, giá thu mua cà phê nhân xô tại tỉnh Lâm Đồng ở mức 67.100 đồng/kg. Cà phê được thu mua với giá cao nhất vẫn ở tỉnh Đắk Nông với mức 68.000 đồng/kg.

Cà phê tại huyện Cư M'gar, thị xã Buôn Hồ của tỉnh Đắk Lắk đang được thu mua với giá 67.800 đồng/kg. Giá cà phê tại 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum cùng ở mức 67.400 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới có biến động tăng và giảm cuối phiên giao dịch 8/8. Hiện giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2023 trên sàn London tăng tiếp 0,22%, tương đương 6 USD/tấn so với đầu phiên lên mức 2.688 USD/tấn. Trong khi đó, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 9/2023 chốt phiên giao dịch 8/8 chỉ còn ở mức 161,35 US cent/lb, giảm 1,59% tương đương 2,60 US cent/lb so với đầu phiên giao dịch.

Giá cà phê trong nước tăng

Giá thu mua cà phê nhân xô tại tỉnh Lâm Đồng đã tăng 1.000 đồng/kg lên mức 67.100 đồng/kg. Trong khi đó, cà phê được thu mua với giá cao nhất vẫn ở tỉnh Đắk Nông với mức 68.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại một số địa phương khác trong khu vực cùng có biến động tăng so với phiên trước. Giá cà phê tại huyện Cư M'gar, thị xã Buôn Hồ của tỉnh Đắk Lắk đang được thu mua với giá 67.800 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với phiên trước. Giá cà phê tại 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum cùng tăng 1.000 đồng lên 67.400 đồng/kg.

Giá cà phê trên thị trường thế giới đang tiếp tục tăng trên 2 sàn giao dịch. Giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2023 trên sàn London cuối phiên giao dịch 7/8 tăng 2,68%, tương đương 70 USD/tấn so với đầu phiên lên mức 2.682 USD/tấn. Kết thúc phiên giao dịch 7/8, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 9/2023 chỉ còn ở mức 163,95 US cent/lb, tăng 1,61% tương đương 2,60 US cent/lb so với thời điểm đầu phiên.

Thị trường cà phê thế giới

Giá cà phê hôm nay trong phiên giao dịch đầu tuần (7/8), giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2023 trên sàn London đã tăng trở lại 1,26%, tương đương 33 USD/tấn so với giá cà phê cuối tuần trước, lên mức 2.645 USD/tấn. Giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 9/2023 cũng khởi sắc khi đạt mức 163,20 US cent/lb, tăng 1,15% tương đương 1,85 US cent/lb so với chốt phiên tuần trước.

Giá cà phê trong nước giảm nhẹ

Giá cà phê hôm nay tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đến hết ngày 7/8 vẫn dao động trong khoảng 66.100 - 67.000 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 67.400 đồng/kg, chưa có biến động tăng - giảm giá so với các phiên trước nhưng nhìn chung vẫn duy trì ở mức giá cao.

Cụ thể, giá thu mua cà phê nhân xô tại tỉnh Lâm Đồng ở mức 66.100 đồng/kg. Cà phê được thu mua với giá cao nhất vẫn ở tỉnh Đắk Nông với mức 67.000 đồng/kg. Cà phê tại huyện Cư M'gar, thị xã Buôn Hồ của tỉnh Đắk Lắk đang được thu mua với giá 66.800 đồng/kg. Giá cà phê tại 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum cùng ở mức 66.400 đồng/kg.

Đà tăng giá cà phê đã chậm lại từ cuối tháng 6 kéo dài sang tháng 7 (Ảnh minh họa)

Tháng 7 vừa qua, giá cà phê Robusta trong nước tăng từ 1.800 – 2.300 đồng/kg so với tháng 6. Tính chung trong quý II/2023, xuất khẩu cà phê giảm so với quý trước, nhưng tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của EU chiếm 8,46%; Mỹ chiếm 5,28%.

Từ cuối tháng 7, giá cà phê thế giới có xu hướng phục hồi sau khi giảm vào đầu tháng, do lo ngại nguồn cung thiếu hụt. Trong quý II/2023, giá cà phê Robusta thế giới duy trì mức cao do thị hiếu tiêu dùng có sự thay đổi, cùng lo ngại thiếu hụt nguồn cung trong ngắn và trung hạn. Tuy nhiên, đà tăng giá đã chậm lại từ cuối tháng 6 kéo dài sang tháng 7 do áp lực bán hàng vụ mới của Brazil.