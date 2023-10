Giá cà phê hôm nay 15/10: Giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục tăng

Giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục tăng

Trên thị trường thế giới, vào lúc 21h ngày 14/10 (theo giờ Việt Nam) giá cà phê tiếp tục xu hướng tăng trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2023 trên sàn London tăng 1,19% so với cuối phiên trước, tương đương 28 USD/tấn lên mức 2.388 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 12/2023 đã đạt mức 154,90 US cent/lb, sau khi tăng 3,75% tương đương 5,60 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê trong nước giao dịch quanh mốc 63.300 đồng/kg

Giá cà phê trong nước tính đến cuối ngày 14/10 giá cà phê tăng 100 đồng/kg. Hiện giá cà phê trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên quanh mốc 63.300 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 62.900 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước giao dịch quanh mốc 63.300 đồng/kg (Ảnh minh họa: KT)

Giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ngày 14/10 ở mức giá 63.300 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá 63.400 đồng/kg.

Giá cà phê tại huyện Cư M'gar (tỉnh Đắk Lắk) hiện ở mức 63.300 đồng/kg. Còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 63.400 đồng/kg.

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan, Việt Nam đã xuất khẩu 50.967 tấn cà phê (tương đương 849.450 bao loại 60kg) trong tháng 9, giảm mạnh 39,8% so với tháng 8 và 47,2% so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế xuất khẩu cà phê trong 9 tháng đầu năm nay ở mức 1,25 triệu tấn, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm 2022 và tổng giá trị xuất khẩu cao hơn 0,7% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ còn chưa đến 3 tháng để Việt Nam kết thúc hoạt động xuất khẩu cà phê năm 2023. Trong bối cảnh “nước rút”, những thách thức xuất phát từ cả hai phía cung – cầu đều đang là lực cản cho mục tiêu kim ngạch xuất khẩu cà phê.

Theo tính lịch sử chu kỳ, đến tháng 11, lượng cà phê xuất khẩu từ nước ta mới có thể cải thiện rõ ràng khi hoạt động thu hoạch diễn ra tập trung và nguồn cung mới trở nên sẵn sàng.