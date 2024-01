Giá cà phê hôm nay 17/1: Giá cà phê Robusta và Arabica đồng loạt tăng mạnh

Giá cà phê Robustan và Arabica đồng loạt tăng mạnh

Giá cà phê trên thị trường thế giới sáng 17/1 (theo giờ Việt Nam); so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 2.721 - 3.177 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 3/2024 trên sàn London ở mức 3.170 USD/tấn, tăng 6,13%, tương đương 183 USD/tấn.

Trong khi đó, mở đầu phiên giao ngày 17/1, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2024 là 185,25 US cent/lb, tăng 2,92% tương đương 5,25 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Theo các nhà phân tích, sự ách tắt của tuyến vận tải hàng hải qua khu vực Biển Đỏ tiếp tục gây mối lo thiếu hụt nguồn cung Robusta từ các nước châu Á, trong đó có Việt Nam - quốc gia xuất khẩu cà phê thứ 2 thế giới.

Biển Đỏ nơi có tuyến hàng hải quan trọng, nối Địa Trung Hải với Ấn Độ Dương, hay từ châu Âu đến châu Á. Do đó, căng thẳng tại Biển Đỏ làm tăng rủi ro cho dòng chảy thương mại toàn cầu và làm tăng thêm chi phí cho lĩnh vực vận tải biển. Doanh nghiệp Việt Nam cũng chịu tác động không nhỏ từ diễn biến “nóng” tại Biển Đỏ.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu, cho biết căng thẳng tại Biển Đỏ có thể khiến 1 container đi qua khu vực châu Âu bị đội chi phí thêm từ 1.000 - 2.000 USD.

Dữ liệu báo cáo của sàn ICE London cho thấy, ngày 15/1 tồn kho Robusta đã giảm thêm 1.170 tấn, tức giảm 8,92% so với cuối tuần trước, xuống ở mức 31.940 tấn (khoảng 532.333 bao, bao 60 kg) mức thấp kỷ lục mới kể từ đầu tháng 9/2023.

Giờ đây, Châu Âu gần như chỉ có thể trông vào Việt Nam để mua cà phê Robusta. Vì vậy, nhiều khả năng giá cà phê ở Việt Nam vẫn tiếp tục đà tăng trong năm 2024, thậm chí cao nhất thế giới.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo niên vụ 2023-2024 sản lượng cà phê Robusta toàn cầu sẽ giảm năm thứ hai liên tiếp xuống còn 74,1 triệu bao so với 76,6 triệu bao của niên vụ trước và là mức thấp nhất trong 4 niên vụ gần đây.

Với tình hình hiện tại, chỉ cần đến tháng 4 - 5/2024, người nông dân có thể đẩy hết hàng, góp phần thúc đẩy xuất khẩu cà phê nước ta vượt mốc 4 tỷ đô sớm trong năm 2024, đồng thời lập kỷ lục mới về giá trị xuất khẩu nếu tình hình kéo dài đến cuối năm.

Giá cà phê trong nước tăng 800 – 900 đồng/kg

Giá cà phê trong nước sáng ngày 17/1/2024 như sau, giá cà phê tăng đột biến 800 – 900 đồng/kg, chạm mốc cao nhất 71.500 đồng/kg, trung bình 71.300 đồng/kg tại các tỉnh Tây Nguyên, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 71.500 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ở mức giá khá cao với 71.400 đồng/kg; Tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá cao nhất 71.500 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 70.900 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay (ngày 17/1) tại tỉnh Đắk Lắk hôm nay ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức 71.300 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 71.400 đồng/kg.

Giá cà phê trên 2 sàn giao dịch quốc tế cùng tăng

Giá cà phê thế giới vào tối ngày 16/1 (theo giờ Việt Nam) trên 2 sàn giao dịch quốc tế cùng tăng. Trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta dao động ở mức 2.990 - 3.059 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 3/2024 trên sàn London ở mức 3.056 USD/tấn, tăng 2,31%, tương đương 69 USD/tấn so cuối phiên liền trước.

Trong khi đó, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2024 là 184,00 US cent/lb, tăng 2,22% tương đương 4 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá thu mua cà phê trong nước cao nhất ở mức 70.700 đồng/kg

Sáng 16/1, giá cà phê trong nước vẫn đứng ở mức giá khá cao, giá thu mua trung bình 70.500 đồng/kg tại các tỉnh Tây Nguyên.

Tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum, cà phê được thu mua ở mức giá 70.600 đồng/kg, tỉnh Đắk Nông là nơi cà phê được thu mua với giá cao nhất 70.700 đồng/kg.

Các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà (thuộc tỉnh Lâm Đồng) cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) được thu mua với giá 70.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức 70.500 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 70.600 đồng/kg.