Giá cà phê hôm nay 17/7: Giá cà phê trong nước tăng nhẹ

Giá cà phê trong nước cao nhất 98.500 đồng/kg

Giá cà phê trong nước cuối ngày 17/7 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng 1.200 đồng/kg so với phiên giao dịch buổi sáng. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 87.900 – 98.500 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 98.400 đồng/kg. Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk có mức 98.400 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 97.900 đồng/kg, giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 98.400 đồng/kg và giá cà phê tại Đắk Nông có giá 98.500 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước tăng nhẹ.

Cà phê thế giới Robusta và Arabica biến động

Giá cà phê thế giới vào lúc 21h00 tối ngày 16/7 (theo giờ Việt Nam) ở trạng thái biến động trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London tăng 2,32%, tương đương tăng 90 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.961 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm 2,04 %, tương đương giảm 6,95 cent/lb