“Hành trình từ vườn đến tách cà phê” quảng bá thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột

Tham gia chương trình khảo sát thực tế và trải nghiệm với chủ đề "Hành trình từ vườn đến tách cà phê" là đại diện các cơ quan quản lý, đơn vị truyền thông, doanh nghiệp và những người làm nội dung số. Đoàn khảo sát thực tế tại các không gian biểu tượng và vùng nguyên liệu cà phê tiêu biểu của Đắk Lắk như Bảo tàng Thế giới Cà phê, các nông trại sản xuất, cơ sở chế biến và những điểm du lịch trải nghiệm gắn với cà phê.

Đoàn khảo sát thực tế tại các không gian biểu tượng Bảo tàng Thế giới Cà phê.

Tại các điểm đến, các thành viên trong đoàn được tìm hiểu lịch sử, văn hóa cà phê Tây Nguyên; trực tiếp trải nghiệm quy trình sản xuất từ khâu chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, rang xay đến thưởng thức cà phê thành phẩm. Chương trình cũng tạo điều kiện để các đơn vị truyền thông, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo nội dung giao lưu, kết nối, chia sẻ kinh nghiệm quảng bá về cà phê.

Qua hoạt động này, Ban tổ chức cũng hướng tới xây dựng kho dữ liệu truyền thông dùng chung; nâng cao năng lực sản xuất nội dung số cho các địa phương, tăng cường sự kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan báo chí, doanh nghiệp, các nền tảng công nghệ và cộng đồng sáng tạo.

Doanh nghiệp giới thiệu quy trình sản xuất, chế biến tạo ra những giá trị khác biệt của cà phê Đắk Lắk.

Ông Lê Đình Tư, đại diện đơn vị phát triển vùng nguyên liệu và chế biến cà phê chất lượng cao tại Đắk Lắk chia sẻ, việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế là cơ hội để doanh nghiệp giới thiệu quy trình sản xuất, những giá trị khác biệt của cà phê Đắk Lắk đến đông đảo người dân và du khách.

“Tôi rất phấn khởi và rất ủng hộ các chương trình như thế này. Đây là cơ hội để tăng niềm tin, chứng minh rằng những sản phẩm du lịch của tỉnh luôn luôn có chất lượng, và để chúng ta có cơ hội tăng niềm tin cho du khách để du khách sẽ biết đến Buôn Ma Thuột và Đắk Lắk nhiều hơn; để quảng bá những sản phẩm nông nghiệp chất lượng, giá trị cà phê, đặc biệt là Robusta và của Đắk Lắk nói riêng và của Việt Nam nói chung mỗi ngày một tốt hơn" - ông Lê Đình Tư cho biết.