Giá cà phê hôm nay 20/3: Giá cà phê Robustan và Arabica đồng loạt tăng

Giá cà phê Robustan và Arabica đồng loạt tăng

Giá cà phê trên thị trường thế giới sáng 20/3 (theo giờ Việt Nam); so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.060 - 3.364 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2024 trên sàn London ở mức 3.354 USD/tấn, tăng 0,33%, tương đương 11 USD/tấn.

Trong khi đó, mở đầu phiên giao ngày 20/3, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2024 là 183,05 US cent/lb, giảm 0,72% tương đương 1,3 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Theo các chuyên gia, đồng Reais – Brazil tiếp tục giảm thấp đã hỗ trợ người dân Brazil bán cà phê xuất khẩu; trong khi suy đoán sản lượng Robusta của Việt Nam niên vụ 2023/2024 có thể giảm thêm 2 – 3% đã hỗ trợ thị trường London duy trì đà tăng…

Giá cà phê phái sinh trên 2 sàn Robusta London, Arabica New York đều có xu hướng tăng trở lại, nguyên nhân do mối lo ngại thiếu hụt nguồn cung toàn cầu vẫn đè nặng thị trường tiêu thụ, trong khi giới thương nhân quốc tế suy đoán sản lượng cà phê Robusta của Việt Nam trong niên vụ 2023/2024 có thể giảm thêm 2 – 3%, điều này đã tạo tâm lý hỗ trợ thị trường cho tới khi Brasil bước vào thu hoạch vụ mùa Conilon mới năm nay.

Dữ liệu báo cáo của ICE – Europe hôm qua, thứ hai ngày 18/03, cho thấy tồn kho cà phê Robusta được sàn London giám sát đã tăng 3.680 tấn, tức tăng 15,13% so với một tuần trước đó, lên đăng ký ở mức 28.000 tấn (khoảng 466.667 bao, bao 60kg), chủ yếu là cà phê Conilon của Brasil.

Tập đoàn tài chính Marex Group Plc dự báo sản lượng cà phê Robusta toàn cầu niên vụ 2024/2025 sẽ thiếu hụt 2,7 triệu bao do sản lượng của Việt Nam bị sụt giảm. Trong khi vẫn còn đó dự báo của Rabobank điều chỉnh giảm sản lượng toàn cầu niên vụ 2023/2024 bớt 3,9 triệu bao, xuống còn 171,1 triệu bao, chủ yếu do điều chỉnh giảm ước tính sản lượng của Honduras và Indonesia.

Giá cà phê trong nước tăng 1.000 – 1.100 đồng/kg

Giá cà phê trong nước sáng ngày 20/3/2024 như sau, giá cà phê trong nước tiếp tục tăng, mức tăng khoảng 1.000 - 1.100 đồng/kg và đã lập đỉnh giá mới. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 94.100 đồng/kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 94.200 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ở mức giá khá cao với 94.100 đồng/kg; Tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá cao nhất 93.200 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 93.500 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay (ngày 20/3) tại tỉnh Đắk Lắk; ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức khoảng 94.000 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 94.100 đồng/kg.

Theo Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam, niên vụ 2023/2024, sản lượng cà phê của Việt Nam dự kiến sẽ giảm xuống 1,6 – 1,7 triệu tấn, thấp hơn so với 1,78 triệu tấn niên vụ 2022/2023. Dù sản lượng cà phê xuất khẩu ra thế giới có thể giảm nhưng giá trị kim ngạch có thể vẫn bứt phá. Dự kiến xuất khẩu cà phê có thể vượt 4,6 - 5 tỷ USD.

Giá cà phê đồng loạt giảm trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế

Giá cà phê thế giới tối 19/3 (theo giờ Việt Nam) đồng loạt giảm trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.289 - 3.354 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2024 trên sàn London ở mức 3.292 USD/tấn, giảm 1,53%, tương đương 51 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2024 là 180,15 US cent/lb, giảm 0,88% tương đương 1,6 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 93.100 đồng/kg

Giá cà phê trong nước trung bình ở các tỉnh Tây Nguyên ngày 19/3 là 93.100 đồng/kg, giá cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 93.200 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 93.100 đồng/kg (Ảnh minh họa: KT)

Cụ thể, giá cà phê nhân xô tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 92.400 đồng/kg.

Giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ở mức giá khá cao với 93.000 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá cao nhất 93.200 đồng/kg.

Giá cà phê ngày 19/3 tại tỉnh Đắk Lắk; ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức khoảng 92.900 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 93.000 đồng/kg.