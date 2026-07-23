Giá cà phê hôm nay 23/7: Giá cà phê Robusta và Arabica cùng giảm nhẹ

Giá cà phê Robusta và Arabica giảm nhẹ

Giá cà phê thế giới chiều tối ngày 22/7 - theo giờ Việt Nam trên 2 sàn giao dịch quốc tế giảm nhẹ. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London giảm 1,41%, tương đương giảm 56 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.928 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm 0,06%, tương đương giảm 0,20 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 321.90 cent/lb.

Giá cà phê trong nước giảm nhẹ

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước ngày 23/7 tại khu vực Tây Nguyên giảm nhẹ, dao động trong khoảng 96.400 - 96.800 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 96.800 đồng/kg, giảm 1.700 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 96.600 đồng/kg, giảm 1.900 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 1.700 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 96.800 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 1.600 đồng/kg so với hôm trước và ở mức giá 96.400 đồng/kg.