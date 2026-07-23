Giá cà phê hôm nay 23/7: Giá cà phê Robusta và Arabica cùng giảm nhẹ
VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, cà phê trong nước trước phiên giao dịch ngày 23/7 thu mua ở mức 96.800 đồng/kg. Trên 2 sàn giao dịch quốc tế, giá cà phê Robusta và Arabica cùng giảm nhẹ.
Giá cà phê Robusta và Arabica giảm nhẹ
Giá cà phê thế giới chiều tối ngày 22/7 - theo giờ Việt Nam trên 2 sàn giao dịch quốc tế giảm nhẹ. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London giảm 1,41%, tương đương giảm 56 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.928 USD/tấn.
Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm 0,06%, tương đương giảm 0,20 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 321.90 cent/lb.
Giá cà phê trong nước giảm nhẹ
Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước ngày 23/7 tại khu vực Tây Nguyên giảm nhẹ, dao động trong khoảng 96.400 - 96.800 đồng/kg.
Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 96.800 đồng/kg, giảm 1.700 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 96.600 đồng/kg, giảm 1.900 đồng/kg so với hôm qua.
Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 1.700 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 96.800 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 1.600 đồng/kg so với hôm trước và ở mức giá 96.400 đồng/kg.