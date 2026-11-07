Giá cà phê hôm nay 7/11: Giá cà phê trong nước trung bình 84.200 đồng/kg

Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 84.200 đồng/kg

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước sáng nay 7/11 tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 83.600 - 84.500 đồng/kg. Giá cà phê trung bình ở mức 84.200 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 84.500 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 84.200 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 84.000 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê hiện có mức giá thấp nhất, hiện giao dịch ở mức 83.600 đồng/kg.

Tại thị trường thế giới đầu giờ sáng 7/11 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê triếp tục tăng trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London tăng 0,89%, tương đương tăng 29 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.285 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 1,03%, tương đương tăng 2,85 US cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 280 US cent/lb.

Giá cà phê Robusta tăng nhẹ

Giá cà phê thế giới chiều tối ngày 6/11 - theo giờ Việt Nam trên 2 sàn giao dịch quốc tế giá cà phê Robusta tăng nhẹ. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London tăng 0,56%, tương đương tăng 18 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.243 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 0,20%, tương đương giảm 0,50 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 276,60 cent/lb.

Giá cà phê hôm nay 7/11: Giá cà phê thế giới Robusta tăng nhẹ

Giá cà phê trong nước tăng nhẹ

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước ngày 6/11 tại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ, dao động trong khoảng 83.600 - 84.500 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 84.500 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với phiên trước. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 84.200 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg so với phiên trước.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mốc 84.000 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng giao dịch ở mức giá 83.600 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg so với phiên trước.

Đức đang là điểm đến số một của cà phê Việt

Niên vụ cà phê 2025-2026 ghi nhận kim ngạch xuất khẩu cao nhất từ trước đến nay, đạt khoảng 8,5 tỷ USD. Tuy nhiên, giá cà phê giảm khiến mức tăng về giá trị thấp hơn nhiều so với sản lượng xuất khẩu. Đối với thị trường Đức, Ý trở thành bệ phóng chính, dù thị trường chứng kiến nghịch lý lượng bán tăng mạnh nhưng doanh thu gần như đi ngang.

Bất chấp những biến động về dòng tiền, Việt Nam vẫn củng cố vững chắc ngôi vương trong việc cung ứng Robusta toàn cầu. Dòng sản phẩm này chiếm hơn 90% tổng sản lượng 31,7 triệu bao, tương đương gần 1,9 triệu tấn của cả nước trong niên vụ vừa qua. Hạt cà phê Việt Nam hiện đã len lỏi vào hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó Liên minh châu Âu tiếp tục là khách hàng quyền lực nhất.

Khu vực châu Âu tiêu thụ tới 43,8% khối lượng và đóng góp 41,3% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành. Dữ liệu từ Tổng cục Hải quan chỉ ra rằng, Đức đang là điểm đến số một của cà phê Việt. Chỉ trong 9 tháng năm 2026, thị trường này đã hút hơn 217.300 tấn, mang về gần 871 triệu USD. Theo sát phía sau là Ý với giá trị nhập khẩu đạt hơn 543 triệu USD. Những thị trường truyền thống này đặt ra hàng rào kỹ thuật khắt khe, nhưng một khi đã duy trì được chuỗi cung ứng, dòng tiền mang lại luôn luôn ở mức ổn định cao.