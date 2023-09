Giá cà phê hôm nay 9/9: Giá cà phê Arabica giảm

Giá cà phê Arabica quay đầu giảm

Giá cà phê trên thị trường thế giới sáng 9/9 (theo giờ Việt Nam); so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 2.240- 2.432 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2023 trên sàn London ổn định ở mức 2.407 USD/tấn.

Trong khi đó, mở đầu phiên giao ngày 9/9, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2023 là 148,65 US cent/lb, giảm 0,77% tương đương 1,15 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Theo các chuyên gia, DXY tiếp nối đà tăng lên mức cao gần 6 tháng đã đè nặng lên giá cả hàng hóa nói chung (trong đó có giá cà phê) khi các tiền tệ mới nổi bị sụt giảm giá trị. Các quỹ và đầu cơ trên các sàn hàng hóa đẩy mạnh thanh lý vị thế ròng. Giá cà phê thế giới bị rơi vào thế bất lợi kép khi đồng Reais giảm giá thì người Brasil càng bán mạnh.

Bên cạnh đó, thị trường cà phê thế giới đang lo ngại hiện tượng thời tiết El Nino dự báo xuất hiện vào cuối năm nay và sẽ gây khô hạn một phần cho các quốc gia sản xuất cà phê chính quanh vành đai Thái Bình Dương, trong khi khối lượng cà phê được chứng nhận trên cả hai sàn vẫn ở mức rất thấp.

Giá cà phê trong nước giữ nguyên so với ngày 8/9

Giá cà phê trong nước sáng ngày 9/9/2023 như sau, hiện mức giá trung bình 64.900 đồng/kg, giá cao nhất tại tỉnh Đắk Nông với giá 65.500 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum đứng ở mức giá 64.900 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê được thu mua với giá cao nhất là 65.500 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 64.500 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk hôm nay ở huyện Cư M'gar giá cà phê hiện ở mức 65.200 đồng/kg. Còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 65.300 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta, Arabica cùng tăng

Giá cà phê trên thị trường thế giới tối 8/9 - theo giờ Việt Nam đồng loạt quay đầu tăng; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 2.252 - 2.432 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2023 trên sàn London quay đầu tăng 0,62%, tương đương 15 USD/tấn, giao dịch ở mức 2.422 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2023 là 150.75 US cent/lb, giảm 0,63% tương đương 0,95 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Theo các chuyên gia, giá kỳ hạn giao ngay đã bật tăng ngay lúc cuối phiên sau báo cáo tồn kho trong ngày đã sụt giảm trở lại. Cụ thể, báo cáo của ICE – London cho thấy tồn kho ngày thứ Ba, 05/09, đã giảm thêm 620 tấn, tức giảm 1,77% so với ngày trước đó, xuống đứng ở mức 34.370 tấn, tiếp tục gây mối lo thiếu hụt nguồn cung.

Tin đồn Brasil xuất khẩu tháng 8 đạt tổng cộng 3,29 triệu bao cà phê các loại, trong đó có 700.000 bao Conilon Robusta cũng không giúp thị trường giảm bớt mối lo cung, trước viễn cảnh hiện tượng thời tiết El Nino được dự báo sẽ xuất hiện vào cuối năm nay và sẽ gây khô hạn một phần cho các quốc gia sản xuất cà phê chính quanh vành đai Thái Bình Dương.

Giá cà phê trong nước tăng 100 đồng/tấn

Giá cà phê trong nước sáng ngày 8/9/2023 như sau, giá cà phê trong nước tăng nhẹ 100 đồng/kg, ở mức giá trung bình 65.900 đồng/kg, cao nhất tại tỉnh Đắk Nông với giá 66.300 đồng/kg

Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum đứng ở mức giá 65.700 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 65.300 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk hôm nay ở huyện Cư M'gar giá cà phê hiện ở mức 66.100 đồng/kg. Còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 66.000 đồng/kg.

Dự báo Indonesia đã hoàn tất thu hoạch vụ mùa của niên vụ cà phê hiện tại, từ tháng 4/2023 đến tháng 3/2024, với sản lượng ước đạt 10,3 triệu bao, thấp hơn mức sản trung bình sản lượng 3 năm gần đây là 11,8 triệu bao, không mất mùa “thê thảm” như một số dự báo được đưa ra ngay từ đầu vụ thu hoạch.

Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, xuất khẩu cà phê trong tháng 8 ước đạt khoảng 90 ngàn tấn, giảm 20,57% so với cùng kỳ năm trước, đưa xuất khẩu cà phê 8 tháng đầu năm nay đạt tổng cộng 1,2 triệu tấn, giảm 4,9% so với cùng kỳ năm trước. Theo các nhà quan sát, cà phê xuất khẩu từ Việt Nam hầu như chỉ giao trực tiếp cho doanh nghiệp nước ngoài theo phương thức Aas, không ghi nhận có một lượng hàng nào được giao về sàn London để tham gia bán đấu giá.