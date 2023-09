Giá cà phê hôm nay 8/9: Giá cà phê Robusta, Arabica đồng loạt giảm

Giá cà phê Robusta quay đầu tăng

Giá cà phê trên thị trường thế giới sáng 8/9 (theo giờ Việt Nam); so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 2.255 - 2.465 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2023 trên sàn London giảm 2%, tương đương 49 USD/tấn, giao dịch ở mức 2.407 USD/tấn.

Trong khi đó, mở đầu phiên giao ngày 8/9, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2023 là 149,80 US cent/lb, tăng 2,6% tương đương 4 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Theo các chuyên gia, Giá cà phê Robusta đảo chiều giảm khá mạnh sau báo cáo tồn kho ICE – London hôm thứ Hai tăng thêm 1.360 tấn, lên ở mức 34.990 tấn (tương đương 583.166 bao, bao 60 kg), tức tăng 4,04% so với ngày cuối tuần trước đó, mức tăng rất mạnh, kết thúc chuỗi giảm kéo dài gần 3 tháng qua.

Trong khi đó, giá cà phê Arabica tăng hồi phục do mưa quá nhiều ở các vùng trồng cà phê chính phía đông nam Brasil, có thể gây cản trở thu hoạch vụ mùa đang ở giai đoạn cuối. Tuy nhiên, mức tăng có phần bị hạn chế do đồng Reais giảm nhẹ 0,83%, tỷ giá xuống ở mức 1 USD = 4,9758 R$ tiếp tục hỗ trợ người Brasil đẩy mạnh bán cà phê xuất khẩu.

Giá cà phê trong nước tăng 100 đồng/tấn

Giá cà phê trong nước sáng ngày 8/9/2023 như sau, giá cà phê trong nước tăng nhẹ 100 đồng/kg, ở mức giá trung bình 65.900 đồng/kg, cao nhất tại tỉnh Đắk Nông với giá 66.300 đồng/kg

Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum đứng ở mức giá 65.700 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 65.300 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk hôm nay ở huyện Cư M'gar giá cà phê hiện ở mức 66.100 đồng/kg. Còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 66.000 đồng/kg.

Dự báo Indonesia đã hoàn tất thu hoạch vụ mùa của niên vụ cà phê hiện tại, từ tháng 4/2023 đến tháng 3/2024, với sản lượng ước đạt 10,3 triệu bao, thấp hơn mức sản trung bình sản lượng 3 năm gần đây là 11,8 triệu bao, không mất mùa “thê thảm” như một số dự báo được đưa ra ngay từ đầu vụ thu hoạch.

Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, xuất khẩu cà phê trong tháng 8 ước đạt khoảng 90 ngàn tấn, giảm 20,57% so với cùng kỳ năm trước, đưa xuất khẩu cà phê 8 tháng đầu năm nay đạt tổng cộng 1,2 triệu tấn, giảm 4,9% so với cùng kỳ năm trước. Theo các nhà quan sát, cà phê xuất khẩu từ Việt Nam hầu như chỉ giao trực tiếp cho doanh nghiệp nước ngoài theo phương thức Aas, không ghi nhận có một lượng hàng nào được giao về sàn London để tham gia bán đấu giá.

Giá cà phê Robusta, Arabica cùng giảm

Giá cà phê trên thị trường thế giới vào lúc 7/9 (theo giờ Việt Nam) đều giảm; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 2.264 - 2.465 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2023 trên sàn London quay đầu giảm 1,14%, tương đương 28 USD/tấn, giao dịch ở mức 2.428 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2023 là 151.60 US cent/lb, giảm 1,43% tương đương 2,2 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Theo các chuyên gia, biến động của chỉ số giá trị đồng USD/DXY tăng quá mạnh đã đẩy giá Robusta và Arabica về âm. Bên cạnh đó, thời tiết tại hai quốc gia có lượng xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới là Brazil và Colombia thuận lợi, giá tốt cũng đẩy mạnh quá trình xuất khẩu cà phê, nguồn cung sẽ dồi dào hơn.

Đồng thời, giá cà phê kỳ hạn tuy có sự hỗ trợ của các báo cáo tồn kho trên sàn hiện vẫn còn đứng ở mức thấp, nhưng áp lực bán hàng vụ mới từ nhà sản xuất và xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới cũng không hề nhỏ.

Tồn kho cà phê Robusta trên sàn London tính đến thứ Sáu ngày 1/9 đã giảm thêm 450 tấn, tức giảm 1,32 % so với một tuần trước đó, xuống đăng ký ở mức 33.630 tấn (khoảng 560.500 bao, bao 60 kg), tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2016.

Giá cà phê trong nước giảm 500 đồng/tấn

Giá cà phê trong nước sáng ngày 7/9/2023 như sau, giá cà phê trong nước đồng loạt giảm 500 đồng/tấn, trung bình 65.800 đồng/kg, cao nhất tại tỉnh Đắk Nông với giá 66.200 đồng/kg

Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum đứng ở mức giá 65.600 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê được thu mua với giá cao nhất là 66.200 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 65.300 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk hôm nay ở huyện Cư M'gar giá cà phê hiện ở mức 66.000 đồng/kg. Còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 65.900 đồng/kg.