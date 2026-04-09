  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Giá dầu giảm mạnh xuống dưới 100 USD sau thông tin ngừng bắn Mỹ - Iran

Thứ Năm, 05:31, 09/04/2026
VOV.VN - Giá dầu thế giới giảm sâu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố lệnh ngừng bắn hai tuần với Iran, gắn với việc mở lại eo biển Hormuz.

Theo ghi nhận, giá dầu Brent đã giảm 16,72% xuống 91 USD/thùng, trong khi dầu WTI giảm 18,13% xuống 92,47 USD/thùng trong ngày 8/4. 

Đà giảm diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo đạt được thỏa thuận ngừng bắn hai tuần với Iran, với điều kiện eo biển Hormuz được mở lại ngay lập tức và an toàn. Tuy nhiên, giá dầu có thời điểm thu hẹp đà giảm sau thông tin đường ống Đông-Tây quan trọng của Saudi Arabia bị tấn công, trước khi tiếp tục giảm xuống mức thấp trong phiên.

gia dau giam manh xuong duoi 100 usd sau thong tin ngung ban my - iran hinh anh 1
Giá dầu giảm mạnh xuống dưới 100 USD sau thông tin ngừng bắn Mỹ - Iran (Ảnh: Reuters)

Các chuyên gia nhận định, nhà đầu tư đang chuyển sang kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị, qua đó đẩy mạnh bán ra trên thị trường năng lượng. Eo biển Hormuz hiện chiếm khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu mỗi ngày.

Theo giới chức Iran, nước này sẽ dừng các cuộc tấn công nếu các cuộc không kích nhằm vào Iran chấm dứt, đồng thời cho biết việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz có thể được đảm bảo trong hai tuần với sự phối hợp của lực lượng vũ trang. Một quan chức Iran cho biết, eo biển này có thể được mở lại theo cách hạn chế và có kiểm soát trong những ngày tới, trước cuộc gặp giữa quan chức Mỹ và Iran tại Pakistan.

Các chuyên gia cho biết, lượng dầu từ 10 đến 13 triệu thùng/ngày đang bị gián đoạn có thể sẽ dần được khôi phục nếu tình hình ổn định. Tuy nhiên, khả năng trở lại trạng thái trước tháng 3 phụ thuộc vào kết quả các cuộc đàm phán.

Trần Phương/VOV-Washington
Các nước Arab vùng Vịnh kêu gọi hòa bình lâu dài sau lệnh ngừng bắn
Các nước Arab vùng Vịnh kêu gọi hòa bình lâu dài sau lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Các quốc gia vùng Vịnh hôm nay (8/4) đã kêu gọi duy trì ngoại giao nhằm đạt được một thỏa thuận toàn diện, sau khi Mỹ và Iran tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần, đồng thời kêu gọi đảm bảo tự do hàng hải ở eo biển Hormuz.

Hàng nghìn người dân Iran tuần hành ăn mừng lệnh ngừng bắn
Hàng nghìn người dân Iran tuần hành ăn mừng lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn 2 tuần, hàng nghìn người dân Iran đã đổ xuống đường ăn mừng thỏa thuận ngừng giao tranh.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm, RON95 còn 26.530 đồng/lít từ 15h30 chiều 8/4
Giá xăng dầu đồng loạt giảm, RON95 còn 26.530 đồng/lít từ 15h30 chiều 8/4

VOV.VN - Liên Bộ Công Thương - Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước áp dụng từ 15h30 ngày 8/4, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu đều giảm so với kỳ điều hành ngày 3/4.

