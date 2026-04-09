Theo ghi nhận, giá dầu Brent đã giảm 16,72% xuống 91 USD/thùng, trong khi dầu WTI giảm 18,13% xuống 92,47 USD/thùng trong ngày 8/4.

Đà giảm diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo đạt được thỏa thuận ngừng bắn hai tuần với Iran, với điều kiện eo biển Hormuz được mở lại ngay lập tức và an toàn. Tuy nhiên, giá dầu có thời điểm thu hẹp đà giảm sau thông tin đường ống Đông-Tây quan trọng của Saudi Arabia bị tấn công, trước khi tiếp tục giảm xuống mức thấp trong phiên.

Giá dầu giảm mạnh xuống dưới 100 USD sau thông tin ngừng bắn Mỹ - Iran (Ảnh: Reuters)

Các chuyên gia nhận định, nhà đầu tư đang chuyển sang kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị, qua đó đẩy mạnh bán ra trên thị trường năng lượng. Eo biển Hormuz hiện chiếm khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu mỗi ngày.

Theo giới chức Iran, nước này sẽ dừng các cuộc tấn công nếu các cuộc không kích nhằm vào Iran chấm dứt, đồng thời cho biết việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz có thể được đảm bảo trong hai tuần với sự phối hợp của lực lượng vũ trang. Một quan chức Iran cho biết, eo biển này có thể được mở lại theo cách hạn chế và có kiểm soát trong những ngày tới, trước cuộc gặp giữa quan chức Mỹ và Iran tại Pakistan.

Các chuyên gia cho biết, lượng dầu từ 10 đến 13 triệu thùng/ngày đang bị gián đoạn có thể sẽ dần được khôi phục nếu tình hình ổn định. Tuy nhiên, khả năng trở lại trạng thái trước tháng 3 phụ thuộc vào kết quả các cuộc đàm phán.