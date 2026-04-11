Giá dầu hôm nay 11/4: Giá dầu giảm trước thềm đám phán Iran và Mỹ

Giá dầu thô kỳ hạn dao động quanh mức 100 USD một thùng khi các cuộc tấn công tiếp diễn và việc vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế nghiêm ngặt, cùng với những lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung ở Saudi Arabia.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 72 cent, tương đương 0,8%, xuống còn 95,20 USD/thùng, kết thúc một tuần giảm mạnh với tổng mức giảm 12,7%. Sự sụt giảm này diễn ra sau đợt bán tháo mạnh sau khi Iran và Mỹ đạt được thỏa thuận ngừng bắn hai tuần do Pakistan làm trung gian vào thứ Ba.

Đây là mức giảm hàng tuần mạnh nhất của Brent kể từ tháng 8/2022.

Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 1,30 USD, tương đương 1,3%, xuống còn 96,57 USD một thùng, đánh dấu mức giảm hàng tuần là 13,4%, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 4/2020 trong thời gian phong tỏa do đại dịch Covid-19.

Các nhà phân tích của Commerzbank cho biết: "Vấn đề then chốt đối với thị trường dầu mỏ là liệu việc vận chuyển dầu theo đường thủy qua eo biển Hormuz có được nối lại bình thường hay không?. Nhưn, cho đến nay, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy điều này sẽ xảy ra. Nếu nguồn cung dầu từ Vịnh Ba Tư vẫn bị chặn, giá dầu có khả năng sẽ tăng trở lại”.

Giá dầu thế giới sau khi giảm nhẹ vào hôm thứ Năm (9/4), hiện đang có chiều hướng tăng do những lo ngại mới về nguồn cung từ Saudi Arabia và việc vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz.

Giá dầu tương lai duy trì ở mức gần 100 USD/thùng

Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 56 cent, tương đương 0,58%, lên 96,48 USD/thùng. Giá dầu West Texas Intermediate giao kỳ hạn tăng 65 cent, tương đương 0,66%, lên 98,52 USD/thùng.

Các hợp đồng đều giảm khoảng 11%-12% trong tuần này sau khi Iran và Mỹ đạt được thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần, do Pakistan làm trung gian vào ngày thứ Ba (7/4). Tuy nhiên, giao tranh vẫn tiếp diễn và quá trình vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế nghiêm ngặt, khiến giá dầu tương lai duy trì ở mức gần 100 USD/thùng và đẩy giá trên thị trường vật chất lên mức cao kỷ lục.

Lưu lượng giao thông qua eo biển Hormuz vẫn ở mức dưới 10% so với bình thường, do Tehran khẳng định quyền kiểm soát bằng cách cảnh báo các tàu thuyền phải đi vào vùng lãnh hải của mình.

Nhà phân tích Ole Hansen của Saxo Bank cho biết, eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế hoạt động và hệ thống dầu khí toàn cầu sẽ rất lâu mới trở lại bình thường, báo hiệu sự khan hiếm nhiên liệu trong thời gian dài.

Eo biển Hormuz - Tuyến đường huyết mạch quan trọng cho việc vận chuyển dầu khí đã bị gián đoạn hoàn toàn do cuộc xung đột bắt đầu vào ngày 28/2, khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích vào Iran.

Giá dầu diesel trong nước giảm mạnh

Từ 15h30 ngày 9/4, liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước. Giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu đều giảm mạnh so với kỳ điều hành trước đó.

Cụ thể, giá xăng RON95-III giảm 2.990 đồng/lít giá bán là 23.540 đồng/lít; giá xăng E5RON92 giảm 2.390 đồng lít, giá bán mới là 22.340 đồng/lít; Xăng E10 giảm 3.010 đồng/lít, giá bán mới là 23.070 đồng/lít.

Đáng chú ý, giá dầu diesel 0.05S giảm sâu 9.520 đồng/lít, giá bán mới là 32.960 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 5.950 đồng/lít, giá bán là 37.700 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 1.660 đồng/lít, giá bán mới là 22.610 đồng/kg.

Liên Bộ cũng quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học 800 đồng/lít; Xăng không chì 800 đồng/lít; Dầu diesel 1.000 đồng/lít; Dầu mazut 800 đồng/kg. Tuy nhiên, liên Bộ quyết định không chi Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu trong kỳ điều hành chiều 9/4.

