Giá dầu bật tăng do lo ngại nguồn cung qua eo biển Hormuz bị gián đoạn

Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 2,69 USD, tương đương 3,1%, lên 97,71 USD/thùng vào lúc 10:55 GMT, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 2,99 USD, tương đương 3,2%, lên 97,40 USD/thùng.

Cả hai chỉ số chuẩn đều giảm xuống dưới 100 USD/thùng trong phiên giao dịch trước đó, với WTI ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2020, do lạc quan rằng thỏa thuận ngừng bắn sẽ dẫn đến việc mở cửa lại eo biển.

Giá dầu bật tăng 3% do lo ngại nguồn cung qua eo biển Hormuz bị gián đoạn (Ảnh minh họa: Reuters)

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho biết, những người tham gia thị trường còn do dự trong việc loại bỏ hoàn toàn rủi ro địa chính trị, và vẫn chưa rõ cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran sẽ có ý nghĩa gì đối với dòng chảy dầu mỏ.

Bà Vandana Hari, người sáng lập Công ty Phân tích thị trường dầu mỏ Vanda Insights nhận định, khả năng eo biển Hormuz được mở cửa trở lại một cách đáng kể trong thời gian tới vẫn rất mờ nhạt, đồng thời dự báo giá dầu sẽ tiếp tục biến động.

“Thị trường tương lai có vẻ đang khá rối loạn. Nếu không, giá dầu đã quay trở lại mức trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực”, bà Hari cho biết.

Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển năng lượng chiến lược, kết nối nguồn cung từ các quốc gia vùng Vịnh như Iraq, Ả Rập Xê Út, Kuwait và Qatar tới thị trường toàn cầu. Khu vực này thường vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu khí của thế giới, khiến mọi biến động tại đây đều có tác động lớn đến giá năng lượng.