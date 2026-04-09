Giá dầu bật tăng do lo ngại nguồn cung qua eo biển Hormuz bị gián đoạn

Thứ Năm, 18:17, 09/04/2026
VOV.VN - Theo Reuters, giá dầu tăng 3% vào hôm nay 9/4 khi những nghi ngờ về thỏa thuận ngừng bắn mong manh kéo dài hai tuần ở Trung Đông làm dấy lên lo ngại rằng dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz quan trọng sẽ vẫn bị hạn chế.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 2,69 USD, tương đương 3,1%, lên 97,71 USD/thùng vào lúc 10:55 GMT, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 2,99 USD, tương đương 3,2%, lên 97,40 USD/thùng.

Cả hai chỉ số chuẩn đều giảm xuống dưới 100 USD/thùng trong phiên giao dịch trước đó, với WTI ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2020, do lạc quan rằng thỏa thuận ngừng bắn sẽ dẫn đến việc mở cửa lại eo biển.

gia dau bat tang do lo ngai nguon cung qua eo bien hormuz bi gian doan hinh anh 1
Giá dầu bật tăng 3% do lo ngại nguồn cung qua eo biển Hormuz bị gián đoạn (Ảnh minh họa: Reuters)

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho biết, những người tham gia thị trường còn do dự trong việc loại bỏ hoàn toàn rủi ro địa chính trị, và vẫn chưa rõ cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran sẽ có ý nghĩa gì đối với dòng chảy dầu mỏ.

Bà Vandana Hari, người sáng lập Công ty Phân tích thị trường dầu mỏ Vanda Insights nhận định, khả năng eo biển Hormuz được mở cửa trở lại một cách đáng kể trong thời gian tới vẫn rất mờ nhạt, đồng thời dự báo giá dầu sẽ tiếp tục biến động.

“Thị trường tương lai có vẻ đang khá rối loạn. Nếu không, giá dầu đã quay trở lại mức trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực”, bà Hari cho biết.

Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển năng lượng chiến lược, kết nối nguồn cung từ các quốc gia vùng Vịnh như Iraq, Ả Rập Xê Út, Kuwait và Qatar tới thị trường toàn cầu. Khu vực này thường vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu khí của thế giới, khiến mọi biến động tại đây đều có tác động lớn đến giá năng lượng.

PV/VOV.VN
Tag: Giá dầu thế giới giá xăng dầu trong nước giá xăng dầu 9/4 giá xăng dầu mới nhất giá xăng dầu thế giới giá dầu mazut Giá xăng RON95-III giá xăng E5RON92 giá dầu hỏa chiến tranh Mỹ - Iran Quỹ bình ồn giá xăng dầu
Tin liên quan

Điều chỉnh giá xăng dầu vào ban đêm: Bộ Công Thương giải thích lý do
Điều chỉnh giá xăng dầu vào ban đêm: Bộ Công Thương giải thích lý do

VOV.VN - Theo Bộ Công Thương, việc điều chỉnh giá xăng dầu vào ban đêm xuất phát từ thực tế yêu cầu của Nghị định 95 và Nghị định 80, khi giá xăng dầu cơ sở có biến động lớn (tăng 7% hoặc 15% hay giảm 10%), liên Bộ sẽ có quyết định điều chỉnh giá bán lẻ ngay trong ngày.

Điều chỉnh giá xăng dầu vào ban đêm: Bộ Công Thương giải thích lý do

Điều chỉnh giá xăng dầu vào ban đêm: Bộ Công Thương giải thích lý do

VOV.VN - Theo Bộ Công Thương, việc điều chỉnh giá xăng dầu vào ban đêm xuất phát từ thực tế yêu cầu của Nghị định 95 và Nghị định 80, khi giá xăng dầu cơ sở có biến động lớn (tăng 7% hoặc 15% hay giảm 10%), liên Bộ sẽ có quyết định điều chỉnh giá bán lẻ ngay trong ngày.

Giá dầu giảm mạnh xuống dưới 100 USD sau thông tin ngừng bắn Mỹ - Iran
Giá dầu giảm mạnh xuống dưới 100 USD sau thông tin ngừng bắn Mỹ - Iran

VOV.VN - Giá dầu thế giới giảm sâu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố lệnh ngừng bắn hai tuần với Iran, gắn với việc mở lại eo biển Hormuz.

Giá dầu giảm mạnh xuống dưới 100 USD sau thông tin ngừng bắn Mỹ - Iran

Giá dầu giảm mạnh xuống dưới 100 USD sau thông tin ngừng bắn Mỹ - Iran

VOV.VN - Giá dầu thế giới giảm sâu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố lệnh ngừng bắn hai tuần với Iran, gắn với việc mở lại eo biển Hormuz.

Giá xăng dầu giảm mạnh, dầu diesel giảm 9.520 đồng/lít từ 15h30 chiều nay 9/4
Giá xăng dầu giảm mạnh, dầu diesel giảm 9.520 đồng/lít từ 15h30 chiều nay 9/4

VOV.VN - Giá xăng RON95-III giảm 2.990 đồng/lít còn 23.540 đồng/lít từ 15h30 chiều nay (9/4). Giá xăng E5RON92 giảm 2.390 đồng lít, giá bán mới là 22.340 đồng/lít.

Giá xăng dầu giảm mạnh, dầu diesel giảm 9.520 đồng/lít từ 15h30 chiều nay 9/4

Giá xăng dầu giảm mạnh, dầu diesel giảm 9.520 đồng/lít từ 15h30 chiều nay 9/4

VOV.VN - Giá xăng RON95-III giảm 2.990 đồng/lít còn 23.540 đồng/lít từ 15h30 chiều nay (9/4). Giá xăng E5RON92 giảm 2.390 đồng lít, giá bán mới là 22.340 đồng/lít.

