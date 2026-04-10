Giá xăng dầu hôm nay 10/4: Giá dầu tăng khi Iran tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz

Giá dầu thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày 10/4, khi thị trường đánh giá rủi ro từ việc Iran tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran. Trước đó, Iran và Mỹ đã đồng ý về một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần do Pakistan làm trung gian, nhưng giao tranh vẫn tiếp diễn sau tuyên bố này.

Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 83 cent (tương đương 0,87%) lên 96,75 USD/thùng; Giá dầu West Texas Intermediate kỳ hạn tăng 1,04 USD (tương đương 1,06%) lên 98,91 USD/thùng.

Các nhà phân tích dự báo, giá dầu Brent có thể đạt 190 USD/thùng nếu “dòng chảy dầu” qua eo biển Hormuz duy trì ở mức hiện tại. Theo John Paisie, Chủ tịch Công ty tư vấn năng lượng Stratas Advisors, nếu Iran cho phép tăng việc vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, giá dầu sẽ được điều chỉnh ở mức vừa phải hơn, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức trước thời điểm diễn ra xung đột.

Theo hãng thông tấn Saudi Press Agency, các cuộc tấn công vào năng lực sản xuất dầu của Saudi Arabia, đã làm giảm sản lượng của vương quốc này khoảng 600.000 thùng/ngày, đồng thời giảm sản lượng vận chuyển dầu qua đường ống Đông-Tây khoảng 700.000 thùng/ngày.

“Tất cả sự chú ý của thị trường dầu mỏ vẫn tập trung vào tần suất tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, cũng như bất kỳ dấu hiệu nào trước thềm cuộc đàm phán hòa bình dự kiến ​​diễn ra tại Pakistan vào ngày hôm nay - ngày 10/4”, Nhà phân tích thị trường IG - Tony Sycamore Sycamore cho biết.

Các nhà phân tích cho rằng, Pakistan sẽ cố gắng thúc đẩy các cuộc đàm phán về một thỏa thuận hòa bình bền vững hơn, nhưng có thể thiếu đòn bẩy cần thiết để buộc mở lại eo biển Hormuz. Một quan chức Tehran nói với Reuters vào ngày 7/4, Iran muốn thu phí đối với các tàu đi qua eo biển theo một thỏa thuận hòa bình, tuy nhiên các nhà lãnh đạo phương Tây và cơ quan vận tải biển của Liên Hợp quốc đã phản đối ý tưởng này.

Tuyến đường huyết mạch quan trọng cho vận chuyển dầu và hàng hóa đã bị Iran đóng cửa, do cuộc xung đột bắt đầu vào ngày 28/2, khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích vào Iran. Theo JPMorgan, đã có khoảng 50 cơ sở hạ tầng ở vùng Vịnh đã bị hư hại do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa, trong gần 6 tuần kể từ khi cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran bắt đầu. Ước tính công suất lọc dầu tại vùng Vịnh đã giảm khoảng 2,4 triệu thùng/ngày.

Giá dầu thế giới bật tăng trở lại

Theo Reuters, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 3,41 USD, tương đương 3,6%, lên 98,16 USD/thùng vào lúc 12:44 GMT, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 4,74 USD, tương đương 5%, lên 99,15 USD/thùng.

Trước đó, cả hai chỉ số dầu chuẩn đều giảm xuống dưới mốc 100 USD/thùng, với WTI ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2020, do kỳ vọng thỏa thuận ngừng bắn sẽ giúp mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, căng thẳng tiếp tục gia tăng khi Israel tiến hành không kích thêm nhiều mục tiêu tại Lebanon trong ngày 9/4. Diễn biến này khiến thỏa thuận ngừng bắn trở nên mong manh hơn, sau những cuộc tấn công lớn nhất trong cuộc xung đột nhằm vào quốc gia láng giềng khiến hơn 250 người thiệt mạng, đồng thời đe dọa phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn do Donald Trump đề xuất trước đó.

Các nhà phân tích cho rằng, thị trường vẫn chưa sẵn sàng loại bỏ hoàn toàn rủi ro địa chính trị, đồng thời nhận định các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn chưa rõ tác động đến nguồn cung dầu mỏ.

Ole Hvalbye, nhà phân tích của SEB Research cho biết: “Các cuộc đàm phán hòa bình có thể diễn ra ở nhiều khu vực xung đột, nhưng chừng nào eo biển này chưa cung cấp thêm dầu thô hoặc khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), giá năng lượng khó có thể giảm. Đợt giảm giá ngày 8/4 là phản ứng thái quá”.

Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển năng lượng chiến lược, kết nối nguồn cung từ các quốc gia vùng Vịnh như Iraq, Ả Rập Xê Út, Kuwait và Qatar tới thị trường toàn cầu, nơi vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu khí thế giới.

Giá xăng dầu trong nước giảm mạnh

Tại thị trường Việt Nam, giá xăng dầu mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h30 ngày 9/4. Theo đó, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu đều giảm mạnh so với kỳ điều hành trước đó.

Cụ thể, giá xăng RON95-III giảm 2.990 đồng/lít giá bán là 23.540 đồng/lít; giá xăng E5RON92 giảm 2.390 đồng lít, giá bán mới là 22.340 đồng/lít; Xăng E10 giảm 3.010 đồng/lít, giá bán mới là 23.070 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h30 ngày 9/4 giảm sâu 9.520 đồng/lít, giá bán mới là 32.960 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 5.950 đồng/lít, giá bán là 37.700 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 1.660 đồng/lít, giá bán mới là 22.610 đồng/kg.

Kỳ này, liên Bộ cũng quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học: 800 đồng/lít; Xăng không chì: 800 đồng/lít; Dầu diesel: 1.000 đồng/lít; Dầu mazut: 800 đồng/kg. Liên Bộ quyết định không chi Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.