Giá dầu hôm nay 19/4: Giá dầu giảm mạnh nhất trong vòng 2 tuần

Cụ thể, theo Reuters, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 9,01 USD, tương đương 9,07%, xuống còn 90,38 USD/thùng, sau khi có lúc chạm mức thấp nhất trong phiên là 86,09 USD/thùng.

Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ cũng giảm 10,48 USD, tương đương 11,45%, xuống 83,85 USD/thùng, sau khi chạm đáy 80,56 USD/thùng. Đây là mức giảm trong ngày mạnh nhất của cả hai hợp đồng kể từ ngày 8/4.

Giá dầu thế giới giảm mạnh

Theo Reuters, một quan chức cấp cao Iran cho biết, tất cả tàu thuyền đều có thể đi qua eo biển Hormuz, song việc này cần phối hợp với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Quan chức này cũng cho biết, việc giải tỏa các khoản tiền bị đóng băng của Iran là một phần của thỏa thuận.

Các nhà phân tích của Gelber & Associates nhận định, thị trường đang nhanh chóng loại bỏ phần bù rủi ro lớn tích tụ trong hai tuần qua, khiến giá dầu quay trở lại phản ánh thực tế nguồn cung và dòng chảy bình thường hơn thay vì lo ngại gián đoạn.

Theo dữ liệu theo dõi tàu, khoảng 20 tàu đã được ghi nhận đang di chuyển từ khu vực Vịnh ra lối thoát qua eo biển Hormuz.

Giá xăng dầu thế giới giảm mạnh

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá dầu WTI ở mức 83,85 USD/thùng, giảm 10,84 USD/thùng, tương ứng giảm 11,45%. Dầu WTI đóng cửa phiên giao dịch trước đó với mức giá 94,69 USD/thùng và mở cửa phiên cuối tuần ở mức 93,22 USD/thùng.

Giá dầu Brent ở mức 90,83 USD/thùng, giảm 9,01 USD/thùng, tương ứng giảm 9,07%. Giá dầu Brent đóng cửa phiên giao dịch trước đó với mức giá 99,39 USD/thùng và mở cửa phiên cuối tuần ở mức 98,45 USD/thùng.

Theo các nhà phân tích, giá dầu thô vận chuyển đến Mỹ đã giảm sau những đợt tăng giá gần đây, trong khi giá dầu ở châu Âu và châu Á tiếp tục đạt mức cao kỷ lục gần bảy tuần sau khi chiến tranh Iran bùng nổ, do việc giải phóng dầu từ Kho dự trữ dầu chiến lược của Mỹ và nhập khẩu từ Venezuela giúp giảm bớt nguồn cung trong nước, theo nhận định của các nhà phân tích và thương nhân.

Cuộc chiến ở Iran đã làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ toàn cầu do việc đóng cửa eo biển Hormuz, một tuyến đường thương mại quan trọng, và gây thiệt hại cho các cơ sở dầu mỏ trong khu vực, đẩy giá dầu thô tại châu Âu và Trung Đông lên mức cao kỷ lục.

Tuy nhiên, Mỹ, với tư cách là nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới, đã có thể khai thác trữ lượng dầu thô trung bình, có hàm lượng lưu huỳnh cao mà các nhà máy lọc dầu của nước này ưa chuộng, cũng như sản phẩm mới có sẵn từ Venezuela, để giảm bớt một phần cú sốc nguồn cung.

Theo dữ liệu từ Argus Media, giá giao dịch dầu thô Mars, một loại dầu có hàm lượng lưu huỳnh trung bình được sản xuất tại Vịnh Mexico của Mỹ, vào thứ Tư ở mức khoảng 97 đô la một thùng, giảm so với mức 128,70 đô la một thùng đạt được vào ngày 2 tháng 4.

Điều này trái ngược hoàn toàn với giá dầu thô vật chất ở châu Âu, vốn đã đạt mức cao kỷ lục gần 150 đô la một thùng trong tuần này, trong khi giá dầu thô chuẩn Dubai ở Trung Đông trở thành mức giá chuẩn đắt nhất từ ​​trước đến nay ở mức gần 170 đô la một thùng.

"Các nhà mua hàng châu Âu và châu Á cần nguồn cung dầu thô vật chất ngay lập tức. Các nhà máy lọc dầu của Mỹ nằm ở phía cung ứng của phương trình đó và là những người định giá, chứ không phải là người chấp nhận giá trong cuộc khủng hoảng hiện nay", ông David Jorbenaze, người đứng đầu thị trường dầu mỏ toàn cầu tại ICIS, cho biết.

Hoa Kỳ, như một phần của nỗ lực phối hợp với các thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế để ứng phó với tình trạng thiếu hụt do chiến tranh gây ra, đang giải phóng khoảng 172 triệu thùng dầu từ Kho dự trữ dầu chiến lược của mình .

"Việc giải phóng nguồn cung từ kho dự trữ chiến lược (SPR) sẽ cung cấp dầu cho các thị trường mà Mars sẽ cạnh tranh trực tiếp," Gus Vasquez, biên tập viên dầu thô khu vực châu Mỹ của Argus Media, cho biết, "vì vậy, việc tăng nguồn cung sẽ có tác động làm giảm giá, điều mà chúng ta đã thấy trong lịch sử mỗi khi có sự giải phóng nguồn cung từ SPR."

Giá xăng dầu trong nước giữ nguyên

Ở thị trường trong nước, giá bán lẻ xăng dầu trong nước được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 0h00 ngày 16.4.2026. Cụ thể, giá xăng RON95-III tăng 220 đồng/lít giá bán là 23.760 đồng/lít; giá xăng E5RON92 tăng 250 đồng lít, giá bán được áp dụng là 22.590 đồng/lít; Xăng E10 tăng 90 đồng/lít, giá bán lẻ là 23.160 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S kỳ này giảm thêm 1.920 đồng/lít, giá bán đang là 31.040 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 590 đồng/lít, giá bán hiện tại là 37.110 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S sau khi giảm 2.280 đồng/lít, giá bán được niêm yết là 20.280 đồng/kg.

Liên Bộ cũng quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với dầu diesel 400 đồng/lít; dầu mazut 800 đồng/lít và không chi Quỹ Bình ổn đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.