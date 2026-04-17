Giá xăng dầu hôm nay 17/4: Giá dầu dưới mức 100 USD/thùng

Giá dầu thế giới dưới mức 100 USD/thùng

Theo Reuters, sáng 17/4 - theo giờ Việt Nam, giá dầu WTI ở mức 89,9 USD/thùng, giảm 3,27 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ ở mức 98,3 USD/thùng, tăng 0,10 USD/thùng.

Đà tăng của giá dầu thời gian qua chủ yếu chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là các tuyên bố liên quan đến Iran, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Giới phân tích cho rằng, thị trường vẫn đang theo dõi sát diễn biến xung đột, trong bối cảnh rủi ro nguồn cung chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tại Mỹ, giá xăng đã vượt mốc 4 USD/gallon lần đầu trong vòng 3 năm.

Giá dầu thế giới tăng

Theo Reuters, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 1,65 USD, tương đương 1,7%, lên 96,58 USD một thùng vào lúc 8h32 GMT. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 1,45 USD, tương đương 1,6%, lên 92,74 USD một thùng. Cả hai loại dầu chuẩn đều gần như không thay đổi vào thứ Tư (15/4) sau khi giao dịch trong biên độ rộng suốt phiên.

Các quan chức Mỹ và Iran đang cân nhắc quay lại Pakistan để đàm phán thêm ngay trong cuối tuần này. Tư lệnh quân đội Pakistan đã đến Tehran hôm thứ Tư (15/4) với vai trò trung gian hòa giải.

Một nguồn tin thân cận với Tehran chia sẻ với Reuters, Iran có thể xem xét cho phép tàu thuyền tự do đi lại qua phần lãnh thổ Oman của eo biển Hormuz nếu đạt được thỏa thuận ngăn chặn xung đột tái diễn sau lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần bắt đầu từ ngày 8/4.

Giá xăng trong nước tăng nhẹ, giá dầu tiếp tục giảm từ ngày 16/4

Ở thị trường trong nước, từ 00h00’ ngày 16/4, liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước. Giá bán lẻ các mặt hàng xăng có tăng nhẹ, giá các mặt hàng dầu giảm so với kỳ điều hành ngày 9/4.

Cụ thể, giá xăng RON95-III tăng 220 đồng/lít giá bán là 23.760 đồng/lít; giá xăng E5RON92 tăng 250 đồng lít, giá bán được áp dụng là 22.590 đồng/lít; Xăng E10 tăng 90 đồng/lít, giá bán lẻ là 23.160 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S kỳ này giảm thêm 1.920 đồng/lít, giá bán đang là 31.040 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 590 đồng/lít, giá bán hiện tại là 37.110 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S sau khi giảm 2.280 đồng/lít, giá bán được niêm yết là 20.280 đồng/kg.

Giá xăng dầu tại Petrolomex áp dụng từ 00h00 ngày 16/4/2026

Liên Bộ cũng quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với dầu diesel 400 đồng/lít; dầu mazut 800 đồng/lít và không chi Quỹ Bình ổn đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.