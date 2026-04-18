  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Giá xăng dầu hôm nay 18/4: Giá dầu thế giới tiếp tục giảm

Thứ Bảy, 05:00, 18/04/2026
VOV.VN - Giá dầu hôm nay 18/4, giá dầu thô (WTI) của Mỹ giảm 10,48 USD, xuống còn 83,85 USD/thùng. Trong khi đó giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 9,01 USD, xuống còn 90,38 USD/thùng.

Giá dầu thế giới giảm dưới 100 USD/thùng

Theo Reuters, ngày 18/4, giá dầu thô (WTI) của Mỹ đứng ở mức 10,48 USD, tương đương 11,45%, xuống còn 83,85 USD/thùng, sau khi chạm mức thấp nhất là 80,56 USD.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 9,01 USD, tương đương 9,07%, xuống còn 90,38 USD/thùng, sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong phiên là 86,09 USD.

Theo Reuters, giá dầu đã giảm khoảng 9% vào thứ Sáu (17/4) sau khi Iran tuyên bố cho phép tất cả các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz trong thời gian còn lại của thỏa thuận ngừng bắn và Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã đồng ý sẽ không bao giờ đóng cửa eo biển này nữa.

Giá xăng dầu trong nước giữ nguyên

Ở thị trường trong nước, giá bán lẻ các mặt hàng xăng ổn định. Cụ thể, giá xăng RON95-III tăng 220 đồng/lít giá bán là 23.760 đồng/lít; giá xăng E5RON92 tăng 250 đồng lít, giá bán được áp dụng là 22.590 đồng/lít; Xăng E10 tăng 90 đồng/lít, giá bán lẻ là 23.160 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S kỳ này giảm thêm 1.920 đồng/lít, giá bán đang là 31.040 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 590 đồng/lít, giá bán hiện tại là 37.110 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S sau khi giảm 2.280 đồng/lít, giá bán được niêm yết là 20.280 đồng/kg.

Liên Bộ cũng quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với dầu diesel 400 đồng/lít; dầu mazut 800 đồng/lít và không chi Quỹ Bình ổn đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Giá dầu thế giới dưới mức 100 USD/thùng

Theo Reuters, chiều tối 17/4 - theo giờ Việt Nam, giá dầu WTI ở mức 87,6 USD/thùng, giảm 5,53 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ ở mức 96,1 USD/thùng, giảm 2,08 USD/thùng.

Đà tăng của giá dầu thời gian qua chủ yếu chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là các tuyên bố liên quan đến Iran, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

gia xang dau hom nay 18 4 gia dau the gioi tiep tuc giam hinh anh 1
Ảnh minh hoạ

Giới phân tích cho rằng, thị trường vẫn đang theo dõi sát diễn biến xung đột, trong bối cảnh rủi ro nguồn cung chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tại Mỹ, giá xăng đã vượt mốc 4 USD/gallon lần đầu trong vòng 3 năm.

Giá xăng dầu trong nước ổn định

Ở thị trường trong nước, từ 00h00’ ngày 16/4, liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước. Giá bán lẻ các mặt hàng xăng có tăng nhẹ, giá các mặt hàng dầu giảm so với kỳ điều hành ngày 9/4.

Cụ thể, giá xăng RON95-III tăng 220 đồng/lít giá bán là 23.760 đồng/lít; giá xăng E5RON92 tăng 250 đồng lít, giá bán được áp dụng là 22.590 đồng/lít; Xăng E10 tăng 90 đồng/lít, giá bán lẻ là 23.160 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S kỳ này giảm thêm 1.920 đồng/lít, giá bán đang là 31.040 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 590 đồng/lít, giá bán hiện tại là 37.110 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S sau khi giảm 2.280 đồng/lít, giá bán được niêm yết là 20.280 đồng/kg.

Liên Bộ cũng quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với dầu diesel 400 đồng/lít; dầu mazut 800 đồng/lít và không chi Quỹ Bình ổn đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

PV/VOV.VN
Giá xăng dầu hôm nay 17/4: Giá dầu dưới mức 100 USD/thùng
VOV.VN - Giá dầu hôm nay (17/4), giá dầu WTI đứng ở mức 89,9 USD/thùng, giảm 3,27 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 98,3 USD/thùng, tăng 0,10 USD/thùng.

Kiểm tra gắt xăng dầu ở Hà Nội: Lộ loạt cửa hàng bán cầm chừng
VOV.VN - Ngày 15/4, Phòng An ninh kinh tế Công an Hà Nội cho biết đã tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, xử lý nhiều vi phạm, góp phần ổn định thị trường Thủ đô trước biến động từ tình hình quốc tế.

Thuế xăng dầu về 0% từ ngày mai 16/4, Cục Thuế ra công điện hỏa tốc triển khai
VOV.VN - Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa ban hành Công điện hoả tốc số 09/CĐ-CT về việc triển khai một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội.

Giá xăng dầu hôm nay 14/4: Giá dầu thế giới giảm
VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay (14/4), giá dầu thế giới đi xuống khi lo ngại về rủi ro nguồn cung giảm bớt.

