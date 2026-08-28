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Giá lồng đèn tăng nhẹ, mẫu mã đa dạng nhưng khách mua chưa nhiều

Thứ Sáu, 11:06, 28/08/2026
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VOV.VN - Thị trường lồng đèn trung thu ở TP HCM đã bắt đầu sôi động. Mẫu mã lồng đèn đa dạng và nguồn cung nhiều. Giá một số mặt hàng có tăng nhẹ với so Tết Trung thu năm trước khoảng 5%-10%. Khách đến phố lồng đèn chủ yếu để nhìn ngắm và chụp ảnh lưu niệm.

Sức lồng đèn và đồ chơi trung thu năm 2026 mua chậm

Những ngày này, tại khu vực bán đồ chơi, lồng đèn Trung Thu ở phường Chợ Lớn, TP.HCM (Quận 5 cũ), nhiều mặt hàng được bày bán với các mẫu mã đa dạng. Bên cạnh các loại lồng đèn truyền thống, thị trường năm nay còn có nhiều sản phẩm nhập khẩu với kích thước và kiểu dáng khác nhau. Trong đó, lồng đèn truyền thống có nhiều mẫu mã mới.

gia long den tang nhe, mau ma da dang nhung khach mua chua nhieu hinh anh 1
Lồng đèn có gắn đèn điện tử được nhiều trẻ em lựa chọn

Bạn Duyên đang chọn lồng đèn đường Lương Nhữ Học, phường Chợ Lớn (Quận 5 cũ) nhận xét: “Tôi thấy đèn trung thu năm nay có nhiều mẫu mã đa dạng, tuy nhiên năm nay, mẫu mã hướng về yếu tố truyền thống nhiều hơn, thay vì chỉ gắn điện tử thì năm nay có thêm lồng đèn truyền thống gắn lồng kính như ngày xưa, dạng mini. Qua đó, giới trẻ dễ tiếp cận văn hóa truyền thống của Việt Nam hơn”

Ông Nguyễn Hoàng, chủ cửa hàng kinh doanh lồng đèn trên đường Nguyễn Án, phường Chợ Lớn (Quận 5 cũ) cho biết, giá một số mặt hàng năm nay có nhích lên so với mùa Trung thu trước khoảng 5%-10%. Sản phẩm tăng giá chủ yếu là lồng đèn nhập khẩu, còn lồng đèn truyền thống sản xuất trong nước vẫn giữ giá bán cũ.

gia long den tang nhe, mau ma da dang nhung khach mua chua nhieu hinh anh 2
Nhiều mẫu lồng đèn truyền thống loại nhỏ  vẫn giữ giá ổn định

“Thị trường cũng thay đổi nên giá có nhích lên một chút so với trung thu năm trước, nhưng nhiều món ở đây vẫn bán giá cũ. Chỉ có một vài mặt hàng tăng giá, còn lại vẫn cố gắng giữ giá cho các em nhỏ có đồ chơi. Chỉ có những mẫu hình con vật, nhân vật… hàng nhập khẩu có nhiều đèn thì giá tăng một chút”.

Theo người bán, các loại lồng đèn trung thu truyền thống loại nhỏ làm bằng chất liệu giấy kiếng, giấy màu và thắp sáng bằng đèn cầy, giá chỉ vài chục nghìn đồng mỗi sản phẩm. Trong khi đó, một số mẫu đèn ông sao, cá chép, nhân vật phim hoạt hình … to hơn, hoặc hàng nhập khẩu sẽ có giá cao hơn, dao động khoảng từ 100.000 đồng đến hơn 200.000 đồng/sản phẩm.

gia long den tang nhe, mau ma da dang nhung khach mua chua nhieu hinh anh 3
Buổi tối nhiều bạn trẻ đến phố lồng đèn để mua, xem và chụp ảnh lưu niệm với những chiếc lồng đèn nhiều màu sắc lung linh

Đèn trung thu gắn đèn được ưa chuộng

Chị Kim Ngân, nhân viên cửa hàng lồng đèn Downtown trên phố lồng đèn Lương Nhữ Học cho biết, nơi đây đang kinh doanh cả lồng đèn truyền thống do Việt Nam sản xuất và các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc. Trong đó, các sản phẩm có gắn đèn điện tử được nhiều trẻ em lựa chọn. Năm nay có thêm một số mẫu mới như lồng đèn xếp, được thiết kế theo hình ảnh Labubu, Baby Three và một số đồ chơi điện tử phun sương.

 “Lượng khách mua giảm đi nhưng lồng đèn truyền thống có gắn điện tử được các em chọn nhiều hơn. Năm ngoái, khách mua cũng bao nhiêu đó nhưng tôi vẫn nhắm tới lồng đèn truyền thống gắn điện tử dành cho các bé”.

Lệ Hằng-CTV Mai Anh/VOV-TP.HCM
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