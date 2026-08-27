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“Lưu trăng phố cổ 2026” – Đưa Trung thu truyền thống đến gần người trẻ

Thứ Năm, 11:25, 27/08/2026
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VOV.VN - Từ ngày 27/8 đến 30/9, “Lưu trăng phố cổ 2026” diễn ra tại nhiều không gian văn hóa quanh hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội, với các hoạt động trải nghiệm, trình diễn và rước đèn, góp phần trao truyền những giá trị Trung thu truyền thống tới cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Điểm nhấn của “Lưu trăng phố cổ 2026” là cách tiếp cận Trung thu không chỉ bằng việc tái hiện ký ức mà còn tạo cơ hội để công chúng trực tiếp trải nghiệm và thực hành văn hóa truyền thống. Các hoạt động giới thiệu đồ chơi dân gian, nghề thủ công, làm bánh Trung thu, văn hóa trà, hương trầm, nghệ thuật tạo hình và trò chơi dân gian sẽ giúp trẻ em và người trẻ tiếp cận di sản theo cách sinh động, gần gũi.

Hành trình được kết nối qua 6 điểm văn hóa gồm 50 Đào Duy Từ, 22 Hàng Buồm, 87 Mã Mây, 40 Lãn Ông, 2 Lê Thái Tổ và 28 Hàng Buồm. Mỗi địa điểm kể một câu chuyện khác nhau về Trung thu truyền thống, từ văn hóa nông nghiệp lúa nước, đồ chơi dân gian, không gian gia đình Hà Nội đến trà, hương trầm và nghệ thuật đầu sư tử.

luu trang pho co 2026 Dua trung thu truyen thong den gan nguoi tre hinh anh 1
“Lưu trăng phố cổ 2026” hướng tới đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng và thế hệ trẻ.

Tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, số 50 Đào Duy Từ, chương trình giới thiệu những nét văn hóa gắn với nền nông nghiệp lúa nước và ý nghĩa của Rằm tháng Tám. Trong khi đó, không gian tại 22 Hàng Buồm giới thiệu triển lãm “Lưu trăng”, kết hợp trưng bày đồ chơi Trung thu truyền thống với các hoạt động sáng tạo.

Tại Ngôi nhà Di sản, 87 Mã Mây, công chúng có thể tìm hiểu Trung thu trong đời sống gia đình Hà Nội và trải nghiệm làm bánh Trung thu. Các không gian tại 40 Lãn Ông, 2 Lê Thái Tổ và 28 Hàng Buồm tiếp tục mở ra những câu chuyện về trà, hương trầm, đầu sư tử và các giá trị văn hóa dân gian.

luu trang pho co 2026 Dua trung thu truyen thong den gan nguoi tre hinh anh 2
luu trang pho co 2026 Dua trung thu truyen thong den gan nguoi tre hinh anh 3
“Đêm hội Trăng Rằm” dự kiến tạo nên không gian lễ hội giàu bản sắc tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Đáng chú ý, chương trình “Đêm hội Trăng Rằm” sẽ diễn ra vào 20h ngày 25/9/2026, đúng Rằm tháng Tám âm lịch, tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm. Đoàn rước xuất phát từ sân khấu phía trước Trung tâm thông tin văn hóa Hồ Gươm, số 2 Lê Thái Tổ, sau đó diễu hành qua các tuyến phố xung quanh hồ.

Đoàn rước có sự tham gia của nghệ nhân, học sinh, đoàn viên, người dân và du khách, cùng những chiếc đèn Trung thu truyền thống, đầu sư tử, cờ hội và các nhân vật dân gian. Hoạt động được kỳ vọng tạo nên không gian cộng đồng, nơi người lớn tìm lại ký ức Trung thu, còn trẻ em có cơ hội hình thành những trải nghiệm mới từ các giá trị văn hóa truyền thống.

Ban tổ chức cho biết, “Lưu trăng phố cổ 2026” hướng tới việc kết nối di sản vật thể với di sản phi vật thể, nghệ nhân với cộng đồng, tri thức truyền thống với sáng tạo đương đại. Qua đó, di sản không chỉ được lưu giữ mà còn tiếp tục được thực hành, trao truyền và sáng tạo trong đời sống hôm nay.

Hải Hà/VOV.VN
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