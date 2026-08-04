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Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động đón Tết Trung thu 2026 cho trẻ em

Thứ Ba, 14:29, 04/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn Thành phố năm 2026.

Tại cấp Thành phố, dự kiến tổ chức chương trình "Đêm hội Trăng rằm 2026" vào 20 giờ ngày 25/9/2026 tại xã Đông Anh với quy mô khoảng 1.000 đại biểu và trẻ em tham dự, kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến trên Fanpage của Thành phố. Chương trình gồm các hoạt động văn nghệ, múa lân, tặng quà và giao lưu với nghệ sĩ.

Đối với cấp xã, các địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức Tết Trung thu từ ngày 20 đến 25/9/2026, bảo đảm tất cả trẻ em đều được tham gia đón Tết Trung thu, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em ở địa bàn khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

ha noi se to chuc nhieu hoat dong don tet trung thu 2026 cho tre em hinh anh 1
Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức nhiều hoạt động vui Tết Trung thu năm 2026, tạo điều kiện để mọi trẻ em được đón một mùa trăng an toàn, ý nghĩa.
ha noi se to chuc nhieu hoat dong don tet trung thu 2026 cho tre em hinh anh 2
Các chương trình văn hóa, nghệ thuật và tặng quà sẽ được tổ chức rộng khắp trên địa bàn Hà Nội trong dịp Tết Trung thu 2026.

Thành phố cũng yêu cầu tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, các cơ sở trợ giúp xã hội công lập có chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em và các bệnh viện chuyên điều trị bệnh nhi theo quy định; đồng thời tăng cường vận động các nguồn lực xã hội để trao học bổng, xe đạp, sách vở, đồ dùng học tập, dụng cụ phục hồi chức năng và các hình thức hỗ trợ thiết thực khác cho trẻ em khó khăn.

Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian, tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ em; đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát đồ chơi trẻ em, xử lý nghiêm các sản phẩm không rõ nguồn gốc, độc hại hoặc có tính bạo lực, phản giáo dục.

 

Hải Hà/VOV.VN
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