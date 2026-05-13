Giá vàng giảm, cửa hàng vắng khách, chuyên gia dự đoán vàng sẽ đạt 5.000 USD/oz

Thị trường hạ nhiệt, người mua thong thả

Theo ghi nhận của phóng viên, giá vàng trong nước chiều 13/5 phổ biến quanh mức 162- 165 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới dao động quanh 4.710 USD/ounce, cho thấy xu hướng điều chỉnh sau giai đoạn tăng mạnh.

Tại các cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông, không còn cảnh người dân xếp hàng dài như trước. Lượng khách đến giao dịch duy trì ở mức vừa phải, không gây quá tải.

Chị Thu H. cho biết đã có trải nghiệm khác hẳn so với dự đoán. “Khoảng 9h sáng tôi mới ra cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu ở Trần Nhân Tông để mua, nghĩ sẽ phải chờ lâu nhưng khách không quá đông. Chỉ khoảng 1 tiếng là tôi đã đến lượt mua và có vàng cầm về ngay không phải viết giấy hẹn”.

Sau khi hoàn tất giao dịch, chị còn được cửa hàng tặng một phần quà nhỏ. “Mọi thứ nhẹ nhàng hơn nhiều, không còn áp lực chờ đợi như trước”, chị H nói.

Tại nhiều cửa hàng vàng khác, tình trạng tương tự cũng diễn ra. Người dân có thể vào mua trực tiếp mà không cần lấy số, không bị giới hạn số lượng vàng như giai đoạn cao điểm. Không gian giao dịch thông thoáng, việc mua bán diễn ra nhanh gọn.

Vàng có thể đạt mốc 5.000 USD/ounce vào cuối năm nay

Theo Kitco News, giá vàng giao ngay giảm nhẹ vào cuối ngày thứ Ba. Nguyên nhân đến từ việc lạm phát tại Mỹ duy trì ở mức cao, lãi suất trái phiếu kho bạc tăng và đồng USD mạnh lên, qua đó gây áp lực lên nhu cầu trú ẩn an toàn.

Tại thời điểm 13h ngày 13/5, giá vàng thế giới giao dịch quanh 4.706USD/ounce, giảm 0,17%. Biên độ dao động của vàng trong phiên ở mức 4.678- 4.727 USD/ounce, cho thấy thị trường đã vượt mốc 4.700 USD nhưng chưa thể chinh phục đỉnh trong ngày.

Cũng theo Kitco News, dữ liệu lạm phát mới nhất cũng cho thấy những tín hiệu trái chiều. Báo cáo CPI tháng 4 tăng 0,6% so với tháng trước, thấp hơn mức 0,9% của tháng 3, nhưng lạm phát theo năm lại tăng lên 3,8% từ 3,3%. CPI lõi tăng 0,4% theo tháng và 2,8% theo năm, trong đó giá năng lượng tăng 3,8% và xăng tăng 5,4%.

Sự kết hợp giữa áp lực lạm phát và chính sách tiền tệ đã tạo ra thế giằng co đối với vàng. Lạm phát cao củng cố vai trò của tài sản hữu hình, nhưng lợi suất tăng và đồng USD mạnh lại hạn chế đà tăng giá.

Theo bà Ewa Manthey, diễn biến giảm giá gần đây không phản ánh việc vàng mất đi vai trò trú ẩn an toàn. “Sức hấp dẫn của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn thường phát huy hiệu quả tốt nhất trong khủng hoảng tài chính hoặc cú sốc tăng trưởng khi lợi suất thực giảm và đồng USD suy yếu”, bà Manthey nhận định.

Bà Manthey cho rằng, cú sốc năng lượng lại tạo hiệu ứng ngược: “Giá dầu tăng cao đẩy lạm phát lên, khiến các ngân hàng trung ương duy trì chính sách tiền tệ chặt chẽ và làm đồng USD mạnh hơn, tất cả đều gây áp lực lên vàng”. Theo bà Manthey, thị trường từng chứng kiến kịch bản tương tự sau xung đột Nga - Ukraine năm 2022, khi vàng tăng ban đầu rồi nhanh chóng chịu áp lực giảm. Song bà dự báo giá vàng sẽ đạt 5.000 USD/ounce vào cuối năm nay.

Trong bối cảnh đó, dù giá vàng đã điều chỉnh đáng kể, thị trường vẫn chưa hình thành xu hướng tăng rõ ràng. Tuy nhiên, với người mua trong nước, việc giá vàng hạ nhiệt lại mang đến cơ hội giao dịch thuận lợi, không còn cảnh xếp hàng và tâm lý thị trường ổn định hơn so với giai đoạn tăng nóng trước đó.