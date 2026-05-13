中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá vàng giảm, cửa hàng vắng khách, chuyên gia dự đoán vàng sẽ đạt 5.000 USD/oz

Thứ Tư, 14:47, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá vàng chiều 13/5 quay đầu giảm sau chuỗi ngày tăng nóng, kéo theo không khí giao dịch tại các cửa hàng trở nên trầm lắng. Trái ngược với cảnh chen chúc, xếp hàng lấy số, người dân có thể mua vàng dễ dàng, không bị giới hạn số lượng, có vàng cầm về ngay.

Thị trường hạ nhiệt, người mua thong thả

Theo ghi nhận của phóng viên, giá vàng trong nước chiều 13/5 phổ biến quanh mức 162- 165 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới dao động quanh 4.710 USD/ounce, cho thấy xu hướng điều chỉnh sau giai đoạn tăng mạnh.

gia vang giam, cua hang vang khach, chuyen gia du doan vang se dat 5.000 usd oz hinh anh 1
Các cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông không còn cảnh người dân xếp hàng dài như trước.

Tại các cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông, không còn cảnh người dân xếp hàng dài như trước. Lượng khách đến giao dịch duy trì ở mức vừa phải, không gây quá tải.

Chị Thu H. cho biết đã có trải nghiệm khác hẳn so với dự đoán. “Khoảng 9h sáng tôi mới ra cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu ở Trần Nhân Tông để mua, nghĩ sẽ phải chờ lâu nhưng khách không quá đông. Chỉ khoảng 1 tiếng là tôi đã đến lượt mua và có vàng cầm về ngay không phải viết giấy hẹn”.

Sau khi hoàn tất giao dịch, chị còn được cửa hàng tặng một phần quà nhỏ. “Mọi thứ nhẹ nhàng hơn nhiều, không còn áp lực chờ đợi như trước”, chị H nói.

gia vang giam, cua hang vang khach, chuyen gia du doan vang se dat 5.000 usd oz hinh anh 2
Lượng khách đến giao dịch duy trì ở mức vừa phải, không gây quá tải.

Tại nhiều cửa hàng vàng khác, tình trạng tương tự cũng diễn ra. Người dân có thể vào mua trực tiếp mà không cần lấy số, không bị giới hạn số lượng vàng như giai đoạn cao điểm. Không gian giao dịch thông thoáng, việc mua bán diễn ra nhanh gọn.

Vàng có thể đạt mốc 5.000 USD/ounce vào cuối năm nay

Theo Kitco News, giá vàng giao ngay giảm nhẹ vào cuối ngày thứ Ba. Nguyên nhân đến từ việc lạm phát tại Mỹ duy trì ở mức cao, lãi suất trái phiếu kho bạc tăng và đồng USD mạnh lên, qua đó gây áp lực lên nhu cầu trú ẩn an toàn.

Tại thời điểm 13h ngày 13/5, giá vàng thế giới giao dịch quanh 4.706USD/ounce, giảm 0,17%. Biên độ dao động của vàng trong phiên ở mức 4.678- 4.727 USD/ounce, cho thấy thị trường đã vượt mốc 4.700 USD nhưng chưa thể chinh phục đỉnh trong ngày.

gia vang giam, cua hang vang khach, chuyen gia du doan vang se dat 5.000 usd oz hinh anh 3
Thậm chí có cửa hàng không có khách mua bán.

Cũng theo Kitco News, dữ liệu lạm phát mới nhất cũng cho thấy những tín hiệu trái chiều. Báo cáo CPI tháng 4 tăng 0,6% so với tháng trước, thấp hơn mức 0,9% của tháng 3, nhưng lạm phát theo năm lại tăng lên 3,8% từ 3,3%. CPI lõi tăng 0,4% theo tháng và 2,8% theo năm, trong đó giá năng lượng tăng 3,8% và xăng tăng 5,4%.

Sự kết hợp giữa áp lực lạm phát và chính sách tiền tệ đã tạo ra thế giằng co đối với vàng. Lạm phát cao củng cố vai trò của tài sản hữu hình, nhưng lợi suất tăng và đồng USD mạnh lại hạn chế đà tăng giá.

Theo bà Ewa Manthey, diễn biến giảm giá gần đây không phản ánh việc vàng mất đi vai trò trú ẩn an toàn. “Sức hấp dẫn của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn thường phát huy hiệu quả tốt nhất trong khủng hoảng tài chính hoặc cú sốc tăng trưởng khi lợi suất thực giảm và đồng USD suy yếu”, bà Manthey nhận định.

gia vang giam, cua hang vang khach, chuyen gia du doan vang se dat 5.000 usd oz hinh anh 4

Bà Manthey cho rằng, cú sốc năng lượng lại tạo hiệu ứng ngược: “Giá dầu tăng cao đẩy lạm phát lên, khiến các ngân hàng trung ương duy trì chính sách tiền tệ chặt chẽ và làm đồng USD mạnh hơn, tất cả đều gây áp lực lên vàng”. Theo bà Manthey, thị trường từng chứng kiến kịch bản tương tự sau xung đột Nga - Ukraine năm 2022, khi vàng tăng ban đầu rồi nhanh chóng chịu áp lực giảm. Song bà dự báo giá vàng sẽ đạt 5.000 USD/ounce vào cuối năm nay.

Trong bối cảnh đó, dù giá vàng đã điều chỉnh đáng kể, thị trường vẫn chưa hình thành xu hướng tăng rõ ràng. Tuy nhiên, với người mua trong nước, việc giá vàng hạ nhiệt lại mang đến cơ hội giao dịch thuận lợi, không còn cảnh xếp hàng và tâm lý thị trường ổn định hơn so với giai đoạn tăng nóng trước đó.

Ánh Phương/VOV.VN
Tag: mua vàng không xếp hàng thị trường vàng hạ nhiệt giá vàng trong nước giá vàng thế giới 4.700 USD mua vàng không giới hạn
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 12/5: Giá bán vàng SJC tăng lên 167 triệu đồng
Giá vàng hôm nay 12/5: Giá bán vàng SJC tăng lên 167 triệu đồng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, mở đầu phiên ngày 12/5 (theo giờ Việt Nam), giá vàng SJC tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước, niêm yết ở mức 164 – 167 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Giá vàng hôm nay 12/5: Giá bán vàng SJC tăng lên 167 triệu đồng

Giá vàng hôm nay 12/5: Giá bán vàng SJC tăng lên 167 triệu đồng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, mở đầu phiên ngày 12/5 (theo giờ Việt Nam), giá vàng SJC tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước, niêm yết ở mức 164 – 167 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Giá vàng hôm nay 11/5: Vàng trong nước giao dịch mức 166,4 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 11/5: Vàng trong nước giao dịch mức 166,4 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay 11/5, Công ty SJC niêm yết giá mua – bán vàng miếng ở mức 163,4 – 166,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới giảm về 4.694,6 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 11/5: Vàng trong nước giao dịch mức 166,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 11/5: Vàng trong nước giao dịch mức 166,4 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay 11/5, Công ty SJC niêm yết giá mua – bán vàng miếng ở mức 163,4 – 166,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới giảm về 4.694,6 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 10/5: Vàng trong nước đi ngang, SJC ở mức 167,5 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 10/5: Vàng trong nước đi ngang, SJC ở mức 167,5 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, mở phiên giao dịch ngày 10/5, giá vàng trong nước sáng ngày 10/5 tiếp tục đi ngang, khi SJC và DOJI cùng niêm yết vàng miếng ở mức 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 10/5: Vàng trong nước đi ngang, SJC ở mức 167,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 10/5: Vàng trong nước đi ngang, SJC ở mức 167,5 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, mở phiên giao dịch ngày 10/5, giá vàng trong nước sáng ngày 10/5 tiếp tục đi ngang, khi SJC và DOJI cùng niêm yết vàng miếng ở mức 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá