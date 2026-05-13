Giá vàng hôm nay 13/5: Giá bán vàng nhẫn SJC giảm còn 164,8 triệu đồng/lượng

Thứ Tư, 09:09, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, mở phiên giao dịch 13/5, giá vàng SJC miếng ổn định, trong khi giá vàng nhẫn giảm còn 161,8 - 164,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, mở phiên giao dịch 13/5, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 162,5 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 165,5 triệu đồng/lượng, so với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC ổn định ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 162,5 -165,5 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Đầu giờ sáng 13/5, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 161,8 - 164,8 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 162,5 - 165,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định so với phiên giao dịch liền trước

Trong khi đó, đầu giờ sáng ngày 13/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.705,1 USD/oz, giảm 32,32 USD/oz so với chốt phiên liền trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank đầu ngày 13/5: 1 USD = 26.397 VND, giá vàng thế giới tương đương 149,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn 16 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra đầu ngày 13/5/2026.

vang_1.jpg

Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào cuối phiên ngày 12/5 ở mức 162,5 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 165,5 triệu đồng/lượng, so với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 162,5 – 165,5 triệu đồng/lượng giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cuối ngày 12/5, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 162,3 – 165,3 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 162,5 – 165,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, cuối ngày 12/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.699,22 USD/oz, giảm 32,32 USD/oz so với chốt phiên liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank cuối ngày 12/5: 1 USD = 26.397 VND, giá vàng thế giới tương đương 149,45 triệu đồng/lượng, thấp hơn 16,05 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối ngày 12/5/2026.

PV/VOV.VN
Tag: giá vàng hôm nay cập nhật giá vàng giá vàng ngày 13/5 giá vàng trong nước thị trường vàng
Giá vàng hôm nay 11/5: Vàng trong nước giao dịch mức 166,4 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay 11/5, Công ty SJC niêm yết giá mua – bán vàng miếng ở mức 163,4 – 166,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới giảm về 4.694,6 USD/oz.

VOV.VN - Giá vàng hôm nay 11/5, Công ty SJC niêm yết giá mua – bán vàng miếng ở mức 163,4 – 166,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới giảm về 4.694,6 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 10/5: Vàng trong nước đi ngang, SJC ở mức 167,5 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, mở phiên giao dịch ngày 10/5, giá vàng trong nước sáng ngày 10/5 tiếp tục đi ngang, khi SJC và DOJI cùng niêm yết vàng miếng ở mức 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng.

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, mở phiên giao dịch ngày 10/5, giá vàng trong nước sáng ngày 10/5 tiếp tục đi ngang, khi SJC và DOJI cùng niêm yết vàng miếng ở mức 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 9/5: Giá vàng trong nước vẫn "đứng im", vàng thế giới giảm

VOV.VN - Giá vàng hôm nay (9/5), giá vàng SJC giao dịch ở mức 164,5  –  167,5 triệu đồng mua vào và bán ra. So với phiên liền trước, giá vàng vẫn “đứng im”.

VOV.VN - Giá vàng hôm nay (9/5), giá vàng SJC giao dịch ở mức 164,5  –  167,5 triệu đồng mua vào và bán ra. So với phiên liền trước, giá vàng vẫn “đứng im”.

