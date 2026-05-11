Giá vàng hôm nay 11/5: Vàng trong nước giao dịch mức 166,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay trước phiên giao dịch ngày 11/5, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào 163,4 triệu đồng/lượng; giá bán 166,4 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá mua vào và bán ra so với phiên sáng cùng ngày. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Cùng với SJC, giá vàng tại Tập đoàn DOJI thời điểm cuối phiên 11/5 niêm yết giá vàng mua vào – bán ra ở mức 164 – 166 triệu đồng/lượng, cùng mức giá mua vào và giá bán ra so với phiên sáng. Chênh lệch giá mua – bán vàng tại DOJI đang là 2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 162.9 – 165.9 triệu đồng/lượng (mua – bán), giữ nguyên giá cả ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 164 – 167 triệu đồng/lượng, ngang bằng gía ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng thế giới giảm khi chốt phiên giao dịch cuối tuần. Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang ở mức 4.694,6 USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 11/5: 1 USD = 26.373 VND, giá vàng thế giới hiện tương đương 149,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn 17,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra thời điểm trước đó.

Vàng trong nước tiếp tục đi ngang

Giá vàng hôm nay, trước phiên giao dịch ngày 11/5, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng ở mức 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), duy trì và ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với mở phiên liền trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên cả ở cả chiều mua vào - bán ra so với phiên sáng cùng ngày. Chênh lệch giá mua - bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 164 - 167 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên giá cả ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng, ngang bằng gía ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Trong khi đó, chiều 10/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4,715.6 USD/oz giữ nguyên so với phiên giao dịch buổi sáng.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 10/5: 1 USD = 26.367 VND, giá vàng thế giới tương đương 149,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn 17,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.