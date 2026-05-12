Giá vàng hôm nay 12/5: Giá bán vàng SJC tăng lên 167 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào đầu phiên ngày 12/5 ở mức 164 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 167 triệu đồng/lượng, so với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 164 – 167 triệu đồng/lượng, tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Đầu ngày 12/5, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 161,7 – 164,7 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 162,2 – 165,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, đầu ngày 12/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.731,54 USD/oz, tăng 73,84 USD/oz so với phiên liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng 12/5: 1 USD = 26.379 VND, giá vàng thế giới tương đương 150,37 triệu đồng/lượng, thấp hơn 16,63 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra sáng 12/5/2026.

Phiên giao dịch chiều tối 11/5, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào 162,2 triệu đồng/lượng; giá bán 165,2 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá mua vào và bán ra so với phiên sáng cùng ngày. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Cùng với SJC, giá vàng tại Tập đoàn DOJI thời điểm cuối phiên 11/5 niêm yết giá vàng mua vào – bán ra ở mức 162,2 – 165,2 triệu đồng/lượng, cùng mức giá mua vào và giá bán ra so với phiên sáng. Chênh lệch giá mua – bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 161,7 – 164,7 triệu đồng/lượng (mua – bán), giữ nguyên giá cả ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 162,2 – 165,2 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng thế giới giảm khi chốt phiên giao dịch cuối tuần. Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang ở mức 4.657,7 USD/oz. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 11/5: 1 USD = 26.373 VND, giá vàng thế giới hiện tương đương 147,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn 17,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra thời điểm trước đó.